Il nuovo CEO di Mozilla scommette sull’AI integrata nel futuro di Firefox

Mozilla ha nominato Anthony Enzor-DeMeo come nuovo amministratore delegato, promuovendo a questo ruolo il dirigente che ha trascorso l’ultimo anno alla guida del team che sviluppa il browser Firefox e che ora ha intenzione di rendere l’AI centrale per il futuro dell’azienda.

DeMeo riferisce di una “Modalità AI” in arrivo il prossimo anno per Firefox, funzionalità che dovrebbe permettere agli utenti di scegliere tra vari modelli AI anziché puntare su un unico fornitore. Alcune opzioni riguarderanno modelli open source, altre riguardano non meglio precisati modelli “privati” (opzioni cloud “ospitate da Mozilla”), oltre alla possibilità di integrare “modelli delle principali aziende AI”. Mozilla stessa, riferisce che non intende addestrare suoi LLM (large language model), modelli di machine learning in grado di comprendere e generare testo in linguaggio umano.

“Non siamo incentivati a spingere un modello o l’altro”, ha riferito Enzor-DeMeo al sito The Verge. Firefox al momento vanta circa 200 milioni di utenti attivi mensilmente, una frazione rispetto ai 4 miliardi circa di Chrome ma secondo il nuovo CEO gli utenti del browser stanno crescendo a un buon ritmo, soprattutto sul versante mobile.

Firefox aggrappata a Google punta a un modello di monetizzazione trasparente

Il nuovo CEO è subentrato alla CEO ad interim Laura Chambers, che ha si è trovata a gestire, tra le altre cose, questioni con l’antitrust (Firefox non può sostanzialmente vivere senza Google: è il suo più grande competitor ma anche la sua principale fonte di guadagno, portando Mozilla ad una crescita a doppia cifra in ambito mobile. Chambers è tornata nel consiglio di amministrazione di Mozilla. Il nuovo CEO ha delineato tre priorità: assicurarsi che tutti i prodotti offrano pieno controllo all’utente riguardo le funzionalità AI (inclusa la possibilità di disattivarle completamente,) un modello di monetizzazione trasparente e l’espansione di Firefox in un più ampio ecosistema di “software affidabile”. Per quanto riguarda l’integrazione di Mozilla VPN, questa è prevista per il prossimo anno.