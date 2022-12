Apple, AirPods Pro in edizione limitata per celebrare il nuovo anno cinese

In occasione del nuovo anno cinese, che si festeggia il 22 gennaio 2023, Apple offre una edizione limitata degli AirPods Pro con inciso un coniglio, quarto animale nel ciclo di 12 anni trai simboli dello Zodiaco cinese.

Il prodotto in questione è disponibile sugli online store e negozi al dettaglio della Mela di Cina, Taiwan, Hong Kong e Macao.

Come già fatto in altre occasioni, nella edizione limitata degli AirPods Pro è inciso un simbolo sulla custodia di ricarica e una variante stampata ancora più grande su uno sfondo rosso nella scatola nella quale arrivano gli auricolari.

Il coniglio o la lepre simbolo del 2023, secondo la tradizionale astrologia cinese è quieto, riservato, retrospettivo, meditabondo e fortunato. L’Anno del Coniglio è associato con il simbolo 卯.

Per lo Stato dell’Asia orientale, Apple ha preparato una guida ai regali per il nuovo anno, predisponendo sconti per chi acquista dal 30 al 2 gennaio, ed offre anche delle custodie dedicate prodotte da OtterBox per gli iPhone 14.

Dal 6 al 7 gennaio ai clienti dei negozi al dettaglio di Cina, Taiwan, Hong Kong, Macao e Singapore sono proposti sessioni Today At Apple con spiegazioni su come creare ritratti con iPhone dedicati al nuovo anno, foto da condividere con familiari e amici.xxxx