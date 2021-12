Apple al quarto posto tra le aziende con i dipendenti più felici

Apple è al quarto posto nelle “Happiest Companies of 2022”, classifica stilata da CareerBliss, azienda specializzata in analisi psicologiche dei luoghi di lavoro.

Il report elenca aziende leader di tutti gli Stati Uniti che hanno continuato a offrire ambienti di lavoro positivi e gratificanti, nonostante l’impatto del COVID-19 sulle vite di molti lavoratori e l’elevato numero di dimissioni segnalate in tutti i settori.

Prima di Apple, i nomi che si trovano nella lista sono: Intuit, American Express e Tesla. Stando a quanto riferisce Heidi Golledge di CareerBliss, i 50 nomi indicati nell’elenco sono stati scelti scrupolosamente, sentendo migliaia di dipendenti delle aziende nell’ultimo anno.

Dieci i fattori di cui si è tenuto conto, inclusa la relazione con i dirigenti e amministratori delegati, remunerazioni, ambienti di lavoro, opportunità di crescita, soddisfazione per il ruolo professionale e impostazione dell’ambiente di lavoro.

Tutte le valutazioni sono state classificate con una scala da 1 a 5. Apple ha ottenuto un punteggio di 4,350 su 5.0 rispetto ai 4,362 di Tesla, 4,395 di American Express, e 4,397 di Intuit.

Tra le aziende del mondo IT, Google è indicata al 5° posto, Microsoft al 6° posto, Facebook al 9° posto, Intel al 19° posto.

Un rapporto di Best Workplace di qualche tempo addietro ha riferito che tra gli elementi che favoriscono il clima aziendale, ci sono i temi legati al benessere personale, la serenità delle ore passate in ufficio, la sensazione di lavorare in un ambiente familiare, i riconoscimenti speciali sulla base delle performance lavorative. Sembra esserci un diretto rapporto tra la soddisfazione e la motivazione dei dipendenti e il giro d’affari.