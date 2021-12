Il calendario dell’avvento di Espero, quali sorprese aspettarsi?

Da 30 anni Espero, centro di formazione autorizzato Apple e Adobe, accompagna le persone nel loro percorso di crescita professionale e individuale. Come? Grazie ai suoi docenti certificati, una costante attenzione alle esigenze formative del mercato e un ambiente (fisico e virtuale) accogliente e accessibile. Come ogni natale abbiamo in serbo delle sorprese per aiutarti a diventare il professionista che hai sempre desiderato essere. Vediamo quali sono.

Ogni casella nasconde delle sorprese, come degli imperdibili sconti al 25% sui corsi più gettonati del nostro ampio catalogo corsi.

Quali i corsi scontati?

Grazie al nostro calendario dell’avvento abbiamo già messo a disposizione su corsi selezionati di gennaio e febbraio uno sconto del 25%. Si tratta di corsi molto richiesti da aziende e liberi professionisti nell’ambito della comunicazione e della creatività.

–Corso video specialist con Adobe

–Corso Photoshop Specialist

–Corso Illustrator Specialist

–Corso di video editing per il marketing e la comunicazione con Premiere

Corso Photoshopo Specialist

Non ha bisogno di presentazione il software, ormai standard, da oltre 25 anni di photoediting e di grafica Adobe Photoshop. Le nuove funzionalità introdotte recentemente lo hanno reso ancora più potente ed intuitivo dando quindi all’utente più libertà creativa che mai. Se sei un dipendente in ambito marketing e comunicazione Photoshop non può mancare nel tuo arsenale di competenze…un cambio di colore di un prodotto, uno scontorno rapido o la rimozione di difetti dalle foto saranno compiti semplici grazie al nostro percorso Photoshop Specialist.



Corso Illustrator Specialist

Adobe Illustrator è lo standard per la realizzazione di illustrazioni, pattern e loghi; indispensabile per chi si occupa di infografiche, data visualization, stampa e illustrazione. Nel nostro corso Illustrator specialist troverai gli strumenti indispensabili per essere autonomo nella gestione di fasi di lavoro complesse (come la gestione del colore per la stampa) e molto altro.

Corso video specialist con Adobe

Immancabili nell’arsenale dei software indispensabili per ogni creativo sono Adobe After Effects e Adobe Premiere pro. Nel nostro corso video specialist con Adobe abbiamo deciso di offrire un percorso che include entrambi! Fare montaggio video e aggiungere effetti speciali alle tue clip sarà ora possibile grazie ad un flusso di lavoro integrato tra i due software. Fra gli argomenti del corso, color correction e color grading, ma anche l’aggiunta di effetti sul testo e maschere.

Corso di video editing per il marketing e la comunicazione con Premiere

I video sono ubiquitari nel mondo della comunicazione, spopolano su piattaforme social e non solo. Se ti occupi di comunicazione aziendale o personal branding dovresti essere in grado di gestire il girato in maniera efficace per poter raccontare una storia in maniera convincente. Per queste ragioni abbiamo creato un corso ad hoc: video editing per il marketing e la comunicazione con Premiere. Alla fine del corso sarai in grado di gestire in maniera professionale il materiale video all’interno di Adobe Premiere, fare rapide color correction, aggiungere titoli e sottotitoli dinamici e molto altro.

Quali i corsi scontati nel futuro?

