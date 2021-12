L’app Apple TV+ anche per le TV Panasonic del 2017 in poi

Sulle smart TV di LG è da novembre disponibile l’app AppleTV+, il servizio in streaming di Apple che offre soli contenuti originali e ospita alcuni dei nomi più famosi dell’attuale panorama cinematografico. LG, tra le altre cose, offre anche tre mesi di prova gratuita di Apple TV+: la promozione si applica a tutti i modelli 8K e 4K delle serie di TV immesse per la prima volta sul mercato dal 2016 al 2021, ed è disponibile per coloro che si accrediteranno all’iniziativa Apple TV+ entro il 13 febbraio 2022 (basta accedere all’LG Content Store e seguire le istruzioni sullo schermo oppure cliccare sul banner pubblicitario di Apple TV+ nella schermata principale dei TV LG).

Anche Panasonic offrirà l’app Apple TV+. È quanto si evince da un tweet di risposta ad un utente da parte della sede francese dell’azienda. L’app in questione dovrebbe comparire nell’elenco delle app disponibili per i modelli 4K (OLED e LCD) dotati del sistema operativo My Home Screen (alcuni risalgono al 2017). I modelli compatibili con l’app dovrebbero essere quelli con il prefisso EZ, EX, FZ, FX, GZ, GX, HZ, HX, JZ e JX.

Da settembre di quest’anno sugli stessi modelli di TV Panasonic è disponibile l’icona dell’app Disney+, la piattaforma di streaming dedicata ai film e all’intrattenimento targati Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic e altrro ancora. Il servizio offre lo streaming senza pubblicità e una raccolta in continua evoluzione di contenuti esclusivi, tra cui lungometraggi, documentari, serie TV live action, serie animate e brevi video.

