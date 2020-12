Apple apre le iscrizioni sviluppatori con commissione al 15%

A novembre Apple ha annunciato il nuovo programma App Store Small Business che riduce le commissioni dell’App Store per i proprietari di piccole imprese e gli sviluppatori indipendenti: in questo caso le tariffe che Apple trattiene per ciascuna transazione sono al 15%, rispetto al 30% standard. Il programma dovrebbe essere lanciato il 1° gennaio 2021 ed ora gli sviluppatori idonei possono registrarsi.

Apple ha lanciato un sito Web del programma App Store Small Business che contiene tutte le informazioni che gli sviluppatori devono sapere, insieme agli strumenti di registrazione. Il programma è aperto a tutti gli sviluppatori che guadagnano meno di 1 milione di dollari dalle vendite App Store in un anno solare, il che si applica al 98% degli sviluppatori, secondo una recente analisi.

Quando inizialmente ha annunciato il programma, Apple ha promesso di fornire agli sviluppatori ulteriori informazioni ed ora lo ha fatto attraverso il sito web del programma Small Business ‌App Store‌. Il sito illustra le basi di come funziona, rispondendo a domande su idoneità, trasferimenti di app, pagamenti e altro ancora.

La commissione del 15% si applica agli acquisti di app a pagamento, agli acquisti in-app e alle quote di abbonamento e quest’anno tutti gli sviluppatori che hanno guadagnato meno di 1 milione di dollari dall’App Store nel 2020 possono qualificarsi per il programma. Potranno partecipare anche gli sviluppatori alle prime armi e che muovono i primi passi in App Store.

Per partecipare al programma, tu e i tuoi account sviluppatore associato dovete aver guadagnato non più di 1 milione di USD in proventi totali (vendite al netto delle commissioni di Apple e di alcune tasse) durante i 12 mesi fiscali nell’anno solare 2020 e aver guadagnato non più di 1 milione di dollari durante l’anno in corso

Ancora, Apple dichiara che i trasferimenti di app non sono consentiti durante la partecipazione al programma. Qualsiasi trasferimento di app avviato dopo il 31 dicembre 2020 rende uno sviluppatore non idoneo a partecipare al programma. Apple afferma che gli sviluppatori dovrebbero inviare la loro iscrizione entro il 18 dicembre 2020 alle 10:00 ora del Pacifico per ricevere i vantaggi del programma entro il 1° gennaio 2021.

Ricordiamo che da mesi App Store è sotto la lente di ingrandimento da parte degli enti antitrust in diversi paesi nel mondo, oltre che preso di mira dalle critiche di alcuni sviluppatori, alcuni dei quali hanno anche formato una colazione contro regole e commissioni di App Store e anche di Google Play Store. Apple è in causa contro Epic Games dopo che lo sviluppatore ha introdotto un sistema di pagamento diretto che bypassava quello di Apple