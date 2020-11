Apple taglia la percentuale App Store per i piccoli sviluppatori

Apple annuncia App Store Small Business Program, un programma rivolto agli sviluppatori che punta ad accelerare l’innovazione e ad aiutare piccole imprese e sviluppatori indipendenti a dare slancio alla loro attività presentando app nel negozio digitale App Store. Il nuovo App Store Small Business Program porterà vantaggi alla grande maggioranza di sviluppatori che vende prodotti e servizi digitali su App Store, offrendo loro una riduzione della commissione sulle app a pagamento e sugli acquisti in-app. Per partecipare al programma e aver diritto a una commissione ridotta al 15%, gli sviluppatori dovranno aver incassato ricavi fino a 1 milione di dollari nell’anno precedente.

App Store Small Business Program, che verrà lanciato il 1° gennaio, arriva in un momento importante, in cui le piccole imprese e gli sviluppatori indipendenti continuano a lavorare e innovare in un periodo di crisi economica globale senza precedenti. Durante la pandemia, le aziende si sono dovute adattare a un mondo virtuale in cui le app hanno assunto una nuova importanza, e molte piccole imprese hanno lanciato o aumentato notevolmente la loro presenza digitale per continuare a raggiungere i clienti e le comunità. Grazie alla commissione ridotta, i piccoli sviluppatori e gli aspiranti imprenditori e imprenditrici avranno più risorse su cui investire per far crescere la loro attività nell’ecosistema dell’App Store.

«Le piccole imprese sono la spina dorsale dell’economia globale e il cuore pulsante dell’innovazione e dell’opportunità nelle comunità di tutto il mondo. Con il lancio di questo programma» dichiara Tim Cook, CEO di Apple, «Vogliamo aiutare le piccole imprese a scrivere il prossimo capitolo nella storia di creatività e successo dell’App Store, e a creare le app di qualità che i nostri clienti amano. L’App Store è un motore di crescita economica senza eguali che ha creato milioni di nuove opportunità di lavoro e un percorso verso l’imprenditorialità accessibile a chiunque abbia una buona idea. Il nostro nuovo programma porta avanti questo successo, aiutando gli sviluppatori a finanziare le loro piccole imprese, assumersi rischi per nuove idee, ampliare i loro team, e continuare a creare app che arricchiscono la vita delle persone».

I dettagli completi di App Store Small Business Program saranno comunicati a inizio dicembre, ma i criteri per la partecipazione al programma sono semplici:

Potranno partecipare e aver diritto alla commissione ridotta gli sviluppatori già esistenti che nel 2020 hanno guadagnato fino a 1 milione di dollari per tutte le loro app, e gli sviluppatori non ancora registrati sull’App Store

Se uno sviluppatore supera la soglia di 1 milione di dollari, per la parte restante dell’anno sarà applicata la percentuale di commissione standard

Se i guadagni di uno sviluppatore scendono al di sotto della soglia di 1 milione di dollari in un anno successivo, potrà rientrare nei criteri per avere la commissione al 15% l’anno seguente

Per le app che vendono prodotti e servizi digitali e realizzano ricavi superiori a 1 milione di dollari, definiti come guadagni post-commissione dello sviluppatore, continua a essere applicata la percentuale di commissione standard dell’App Store, il 30%. Da uno studio indipendente condotto da Analysis Group a inizio anno è emerso che la struttura di commissioni di Apple è quella più utilizzata per le piattaforme di gioco e distribuzione di app.

I proprietari di piccole imprese continueranno a beneficiare della suite di strumenti Apple per gli sviluppatori, tra cui applicazioni di sviluppo, linguaggi di programmazione, una interfaccia sicura per i pagamenti e oltre 250.000 componenti software fondamentali (API). Tra questi sono inclusi anche strumenti come HealthKit che fornisce l’accesso sicuro ai dati sulla salute degli utenti, ARKit per creare app e funzioni in realtà aumentata, Core ML per sfruttare la velocità e l’intelligenza del machine learning per aiutare gli sviluppatori a creare potenti funzioni con poche righe di codice.

Nell’annuncio Apple ricorda che fin dall’inizio, un obiettivo importante di App Store è stato guadagnarsi la fiducia di utenti e sviluppatori. Per questo motivo, ogni singola app nel catalogo di 1,8 milioni di app dell’App Store è sottoposta a una procedura di approvazione su cui sviluppatori e utenti possono fare affidamento, e che permette di assicurarsi che ogni app sia affidabile, funzioni come previsto, non includa contenuti discutibili e garantisca i massimi standard in fatto di privacy e sicurezza degli utenti.

App Store raggiunge gli utenti su oltre 1,5 miliardi di dispositivi Apple in 175 Paesi e in oltre 40 lingue, con più di 180 metodi di pagamento locali e 45 valute accettate. Solo nel 2019, l’ecosistema dell’App Store ha realizzato un volume di affari su scala globale di 519 miliardi di dollari, di cui oltre l’85% è stato generato esclusivamente da sviluppatori esterni e aziende di ogni dimensione. Nella visione di Cupertino il nuovo App Store Small Business Program, parte da questo successo per aumentare ancora il giro di affari digitale e le innovazioni nelle app, sosterrà nuove opportunità di lavoro, e aiuterà le piccole imprese e gli sviluppatori indipendenti a continuare a offrire software di qualità agli utenti Apple.

Ricordiamo che da mesi App Store è sotto la lente di ingrandimento da parte degli enti antitrust in diversi paesi nel mondo, oltre che preso di mira dalle critiche di alcuni sviluppatori, alcuni dei quali hanno anche formato una colazione contro regole e commissioni di App Store e anche di Google Play Store. Apple è in causa contro Epic Games dopo che lo sviluppatore ha introdotto un sistema di pagamento diretto che bypassava quello di Apple.