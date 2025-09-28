Facebook Twitter Youtube

Apple Arcade, NBA 2K26 Arcade Edition in arrivo il 16 ottobre

Dopo il recente lancio in esclusiva su Apple Arcade di NFL Retro Bowl ’26, ad ottobre, il catalogo si del servizo della Mela si arricchisce di un altro gioco atteso da chi ama lo sport: NBA 2K26 Arcade Edition.

Questa edizione speciale della serie porta chi ha un abbonamento Apple Arcade direttamente al centro dell’azione NBA per creare una squadra di campionato o competere in partite online con parenti e amici.

In NBA 2K26 Arcade Edition, gli appassionati di NBA possono formare la propria squadra e rivivere le epoche più importanti della storia del campionato con le NBA Eras nella modalità The Association. Altre funzioni includono: un’esperienza di gioco multiplayer nella modalità La Mia CARRIERA e roster aggiornati che riflettono gli ultimi trasferimenti di giocatori.

“Nella modalità La Mia CARRIERA, abbiamo persino reso più semplice creare Il mio GIOCATORE proprio come i professionisti, utilizzando i modelli dei giocatori per costruire profili come Vince Carter, Allen Iverson o il nuovo atleta di copertina, Shai Gilgeous-Alexander” spiega Rebecca Chan, Visual Concepts’ General Manager. “È un onore rendere omaggio alle leggende che hanno plasmato questo sport e non vediamo l’ora di far provare a ogni gamer la nuova Arcade Edition.”

Apple Arcade, NBA 2K26 Arcade Edition in arrivo il 16 ottobre - macitynet.it

Il 2 ottobre, tre grandi successi dell’App Store arrivano su Arcade senza pubblicità e senza acquisti in-app, tra cui Thomas & Friends: Let’s Roll+ di StoryToys, Dominoes: Classic Tile Game+ di MobilityWare, e Piffle+ di Mighty Games e Hipster Whale.

Per i fandi TMNT Splintered Fate, Metalhead, un nuovo personaggio giocabile, sta per emergere dalle fogne in un entusiasmante nuovo aggiornamento in uscita il 30 settembre. Metalhead e la famiglia delle tartarughe devono fermare il caos che minaccia di distruggere New York mentre una frattura si apre sotto la città. Questo aggiornamento è incluso senza costi aggiuntivi per tutte le persone abbonate ad Arcade.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.

Ricordiamo che Apple Arcade è incluso nei piani mensili Apple One Individuale (€ 19,95), Famiglia (€ 25,95) e Premium (€ 34,95), con un mese di prova gratuita.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.

