NFL Retro Bowl, Jeopardy Daily e update Hello Kitty Island Adventure su Apple Arcade

Apple Arcade inaugura la stagione della National Football League con un gusto un po’ retrò. NFL Retro Bowl ’26 è disponibile in esclusiva su Apple Arcade con una nuova modalità, la NFL Retro Bowl Championship Leaderboard, che consente a chi gioca di scegliere e competere con le proprie squadre preferite in incontri settimanali basati sul calendario del campionato.

Sulla piattaforma sono inoltre disponibili Jeopardy! Daily, con indizi e domande create dai team di scrittura del quiz, e My Talking Tom Friends+, gioco con animali domestici virtuali estremamente popolare.

Il 18 settembre, una nuova avventura attende i giocatori sull’isola della Hello Kitty Island Adventure. I giocatori verranno trasportati a Wheatflour Wonderland, un mondo stravagante fatto di campi di grano ondeggianti, castelli con vetrate colorate e rovine misteriose. Lì troveranno un nuovo personaggio, Cogimyun, con una richiesta urgente di aiuto per sbloccare l’antica cittadella e scoprire un grande tesoro.

Questi titoli si aggiungono al catalogo di Arcade, che conta oltre 200 giochi, tutti senza pubblicità e acquisti in-app.

Altri aggiornamenti

Fra gli altri titoli che riceveranno aggiornamenti questo mese ci sono anche Katamari Damacy Rolling LIVE, WHAT THE CAR?, Sonic Dream Team, Tagliamo l’erba+.

Altri titoli aggiornati di recente, sono:

Disney Dreamlight Valley Arcade Edition di Gameloft : a fine agosto è stato inaugurato Dreamlight Valley, un nuovo regno ispirato al film Inside Out di Pixar e Disney. I giocatori, nel ruolo di guardie dell’inconscio, accompagneranno Allegria e Tristezza nel centro di controllo.

: a fine agosto è stato inaugurato Dreamlight Valley, un nuovo regno ispirato al film Inside Out di Pixar e Disney. I giocatori, nel ruolo di guardie dell’inconscio, accompagneranno Allegria e Tristezza nel centro di controllo. Mini Motorways di Dinosaur Polo Club: da fine agosto questo titolo di simulazone strategica offre la Creative Mode, che da a giocatori la libertà di riprogettare le loro mappe preferite, cambiare i colori, cancellare edifici e progettare la città che hanno sempre sognato.

da fine agosto questo titolo di simulazone strategica offre la Creative Mode, che da a giocatori la libertà di riprogettare le loro mappe preferite, cambiare i colori, cancellare edifici e progettare la città che hanno sempre sognato. Snake.io+ di Kooapps: da fine agosto è attiva la collaborazione con Among Us, con i quattro nuovi design esclusivi per le squadre Funguy, Excavation, Wrecked e Shark.

Apple Arcade è disponibile al prezzo di € 6,99 al mese, con un mese di prova gratuita. Chi acquista un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV può avere Apple Arcade gratis per tre mesi.

Ricordiamo che Apple Arcade è incluso nei piani mensili Apple One Individuale (€ 19,95), Famiglia (€ 25,95) e Premium (€ 34,95), con un mese di prova gratuita.

Per sapere come funziona Apple Arcade più in dettaglio rimandiamo direttamente a questo articolo di approfondimento.