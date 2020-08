Apple arruola gli avvocati del caso Samsung per lo scontro con Epic

Apple si rivolge ancora una volta agli avvocati di Gibson Dunn nel tentativo di controbattere alla causa antitrust promossa da Epic Games, con il procedimento che avrà inizio lunedì prossimo.

Secondo un verbale depositato telematicamente presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, Apple sarà rappresentata da Daniel G. Swanson e Richard J. Doren. Swanson è una figura di spicco nell’Antitrust and Competition Practice Group dello studio Gibson Dunn & Crutcher, mentre Doren è un membro del comitato esecutivo dell’azienda.

Come notato da FOSS Patents, che ha riportato lo sviluppo del caso, Gibson Dunn rappresenta spesso Apple in tribunale, inclusi casi di alto profilo come la seconda azione promossa da Apple contro Samsung, oltre che nelle vicende che hanno interessato la battaglia per i brevetti contro Qualcomm.

È interessante notare che la stessa azienda che ha rappresentato Qualcomm nella controversia ora risolta, Cravath, Swaine & Moore, ora si schiera contro Apple come consulente di Epic Games.

Le scelte di Epic, ricordiamo, hanno spinto Apple a rimuovere il popolare gioco di battle royale Fortnite dall’App Store; questo perché Epic aveva rilasciato un aggiornamento che includeva un’opzione di pagamento diretto, senza passare da App Store e, dunque, senza pagare la commissione richiesta dallo store della Mela. Bypassare i meccanismi di transazione in-app è una violazione sia per lo store Apple, che per quello Google, che infatti ha agito in modo analogo, rimuovendo l’app dal Play Store.

Apple lunedì ha precisato maggiormente la propria posizione, promettendo di chiudere l’account sviluppatore di Epic entro il 28 agosto se l’azienda non si fosse allineata con le linee imposte dell’App Store. La mossa avrebbe un impatto sull’accesso di Epic agli SDK, il che significa che Unreal Engine dell’azienda sarebbe anche reso inutilizzabile per centinaia di app iOS e Mac di terze parti che si basano su questo software per funzionare. Epic in risposta ha richiesto un ordine restrittivo temporaneo per impedire ad Apple di rendere effettiva la sua minaccia.

Il caso dovrebbe svolgersi in teleconferenza lunedì prossimo. Florian Mueller di FOSS Patents fa notare che ad Epic potrebbero essere richieste spiegazioni per questa richiesta contro Apple, e in particolare sul perché tale azione non viene perseguita anche nei confronti di Google.

