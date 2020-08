Apple illustra i dettagli del programma riparatori indipendenti per Mac

Questa settimana Apple ha annunciato di aver ampliato il suo programma per riparatori indipendenti per Mac: nelle scorse ore la multinazionale di Cupertino ha pubblicato ulteriori dettagli sull’iniziativa in un documento interno.

Il documento interno afferma che i laboratori qualificati possono accedere a parti di ricambio, strumenti e corsi di formazione Apple a partire dal 17 agosto. Il programma riparazioni copre tutti i modelli di Mac, ma sarà limitato alle riparazioni di Mac fuori garanzia.



Esempi di componenti idonei per la riparazione includono il display, la scheda logica e il top case, e ancora la tastiera, il trackpad, gli altoparlanti e la batteria. Come sottolinea il documento interno intercettato da MacRumors, le officine di riparazione partecipanti dovranno far eseguire le riparazioni da tecnici certificati Apple, e non saranno in alcuna occasione autorizzati a offrire la sostituzione dell’intera unità Mac. Ancora, le officine di riparazione partecipanti non potranno spedire i Mac a un centro di riparazione Apple.

Da notare, che Apple ha anche ricalcolato i prezzi di diverse componenti. Mentre alcune parti hanno ora un prezzo inferiore, molte sono aumentate fino a centinaia di dollari, come i display dei MacBook Pro da 13 pollici. Ricordiamo che Apple ha lanciato per la prima volta il programma per le riparazioni di iPhone fuori garanzia negli Stati Uniti l’anno scorso e lo ha ampliato in Canada e in Europa il mese scorso.

Questa iniziativa arriva dopo diverse campagne e proteste verificatesi in USA, tramite la campagna Right to Repair, che sosteneva il diritto degli utenti di poter acquistare parti di ricambio originali e di effettuare personalmente le riparazioni o, in alternativa, di potersi rivolgere presso il centro di riparazioni preferito, che non fosse un Apple Store o un autorizzato.

