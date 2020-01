Apple, avviato il rilascio della nuova app Mappe negli USA

Apple ha annunciato che gli utenti negli Stati Uniti ora possono sfruttare l’’app Mappe ridisegnata, promettendo una ” navigazione più veloce e precisa”, e una vista più completa di strade, edifici, parchi, aeroporti, centri commerciali e altro.

Le nuove mappe sono disponibili negli Stati Uniti, e Cuertino promette che verranno estese all’Europa nei prossimi mesi. “Eravamo determinati a creare l’app per mappe migliore e più attenta alla privacy del pianeta, capace di rispecchiare il modo in cui oggi le persone esplorano il mondo” ha dichiarato Eddy Cue, Senior Vice President of Internet Software and Services di Apple. “È un impegno che ci sta molto a cuore, e che ci ha portati a ridisegnare la mappa da zero per reinventare il modo in cui Mappe può arricchire la vita delle persone, che si tratti di trovare il tragitto migliore per la scuola o l’ufficio o di pianificare una vacanza importante, mettendo sempre la privacy al centro di tutto. L’aver completato la nuova mappa negli Stati Uniti, e l’offerta di nuove funzioni come Look Around e Collections, sono passi importanti verso il compimento di questa vision. Siamo impazienti di estendere le nuove mappe al resto del mondo, a partire dall’Europa nel corso di quest’anno”.

Con “Look Around”, Mappe offre una vista interattiva a livello strada con foto 3D ad alta risoluzione di alcune delle più belle città del mondo, permettendo agli utenti di percorrere le strade in modo fluido e veloce. Gli utenti possono esplorare New York, la San Francisco Bay Area, Los Angeles, Las Vegas, Houston e Oahu, e presto anche altri luoghi.

Con le “Collections” gli utenti possono facilmente creare e condividere elenchi che riuniscono i ristoranti preferiti, i luoghi che vogliono visitare o i punti di interesse da non perdere nella loro prossima vacanza.

Grazie ai preferiti, gli utenti possono ottenere le indicazioni per i luoghi in cui si recano ogni giorno. Casa, ufficio, palestra, scuola: una volta aggiunta la destinazione a Preferiti sulla schermata di avvio, basterà un tap per avere il tragitto.

Altre funzioni incluse in mappe sono le informazioni in tempo reale sui trasporti (disponibili in vaire città del mondo, tra cui San Francisco Bay Area, Washington D.C., New York, Los Angeles e da oggi anche Miami e altre città in arrivo), “Condividi in arrivo” (per iviare l’orario di arrivo stimato a familiari, amici o colleghi), “Stato del volo” (per cercare informazioni contenute in Mail, Calendario o Wallet e ottenere informazioni su terminal, gate e orari di partenza, nonché eventuali cambiamenti o annullamenti dei voli per i viaggi in programma), mappe interne di aeroporti e centri commerciali e Flyover (per sorvolare alcune importanti aree urbane con una vista 3D immersiva).