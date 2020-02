Homepod compie 2 anni: in Italia mai pervenuto, Apple potrebbe pensare al modello economico

HomePod spegne la sua seconda candelina sulla torta; ricordiamo, infatti, che l’altoparlante con Siri a bordo fece il suo debutto il 9 febbraio 2018 negli Stati Uniti, in Australia e nel Regno Unito. Sebbene la periferica abbia compiuto due anni, non si è mai vista in Italia. Nel frattempo Apple potrebbe pensare al lancio di una versione più economica.

Al lancio, HomePod costava 349 dollari, con Apple che ha ridotto il prezzo a 299 dollari nell’aprile dello scorso anno. La società non ha mai divulgato le stime di vendite ufficiali per HomePod, raggruppando invece la periferica sotto la categoria “Indossabili, Home e Accessori”, che ha stabilito un record trimestrale di 10 miliardi di entrate negli ultimi tre mesi del 2019.

Tuttavia, considerando che parte della crescita nel settore indossabili di Apple è stata attribuita ad Apple Watch e AirPods, è facile pensare che le vendite dell’altoparlante smart non siano state quelle sperate: molte stime non ufficiali collocano la quota di mercato mondiale di HomePod intorno al 5% circa.

Il prezzo è il più grande ostacolo di HomePod. I due maggiori concorrenti, Amazon Echo e Google Home, propongono modelli a basso prezzo, venduti al dettaglio per meno di 50 dollari. Ed allora, proprio questo il motivo che spinge alcuni analisti ad ipotizzare il lancio di un nuovo HomePod più economico. Già lo scorso anno Bloomberg aveva riferito che nel 2020 Apple potrebbe decidere di lanciare un HomePod low cost, e ciò proprio perché l’attuale modello non sembra aver venduto come sperato.

Apple, come ricorda Macrumors, ha commercializzato HomePod come altoparlante premium di fascia alta con Siri a bordo, con le prime recensioni che hanno concordato sulla qualità del suono eccellente, trovando però Siri poco brillante.

Negli ultimi anni, Apple ha aggiornato HomePod nel tentativo di renderlo più utile aggiungendo funzionalità come il supporto Handoff, il rilevamento vocale multiutente e i suoni ambientali.

Resta da vedere se, e quando, Apple rilascerà un HomePod di seconda generazione. Nel frattempo, ricordiamo, che la periferica non ha mai visto luce in Italia, se non attraverso i canali di eBay dopo essere scomparso da Amazon a seguito della vendita diretta di prodotti Apple, ma si prepara ad arrivare presto in India.

