Apple brevetta joypad e controller di gioco in Europa

L’interesse di Apple a realizzare joypad e controller di gioco è già emerso con un brevetto depositato negli USA negli scorsi giorni, ed ora viene ulteriormente confermato da un altro brevetto dedicato a questo tipo di accessori depositato in Europa, segnalato da PatentlyApple. Anche se entrambi i documenti Apple portano la data del 31 marzo, le soluzioni e gli accessori descritti nel brevetto europeo risultano diversi e per molti aspetti anche più dettagliati di quelli USA.

Come già visto nel brevetto USA Apple descrive joypad magnetici che richiamano alla memoria i celebri Joy-Con di Nintendo Switch, nel senso che l’utente può applicarli a destra e sinistra di iPhone o iPad per disporre di controller dedicati e più precisione quando desidera giocare.

Nel brevetto depositato in Europa però emergono più varianti e alternative per le soluzioni in stile folio, vale a dire cover a libro che mettono a disposizione controlli dedicati per i giochi quando vengono aperte. Per esempio una parte dello spazio disponibile o tutto può essere occupato da uno schermo secondario, in questo modo l’utente può essere informato sulle principali statistiche di gioco, oppure ricevere messaggi e notifiche dai contatti principali mentre è impegnato in una partita.

Un altro schema allegato al brevetto Apple in Europa mostra quello che sembra essere un joypad tradizionale per console, solo dotato di funzioni su misura per l’universo Apple: per esempio viene mostrato e descritto in funzione in abbinamento con Apple TV. Un altra soluzione descritta prevede la presenza di un interruttore scorrevole al centro che permette all’utente di cambiare modalità di funzionamento tra gioco, gestione di una telefonata in ingresso o gestione messaggi.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta ogni anno centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato poi si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile fare riferimento alla nostra sezione dedicata.