Apple studia joypad e controller con aggancio magnetico per iPhone

Anche se purtroppo finora il mondo Mac è rimasto un po’ troppo escluso dai titoli di primo piano nei videogiochi, Apple punta fortemente in questo campo per iPhone e iPad: i giochi sono da sempre tra le app che generano più soldi su App Store, c’è già il servizio Apple Arcade a cui in futuro potrebbe affiancarsi anche controller e joypad con aggancio magnetico per iPhone.

In commercio sono disponibili diverse soluzioni, inclusi joypad Bluetooth esterni ma anche cover che avvolgono iPhone mettendo a disposizione pulsanti, D-pad e joystick vari sui lati destro e sinistro del terminale in modalità orizzontale. Il brevetto di Apple descrive proprio una soluzione di questo tipo, ma che ricorda anche i Joy-Con di Nintendo Switch.

Mentre nella console Nintendo l’aggancio avviene meccanicamente, il brevetto Apple illustra joypad e controller compatti e con aggancio magnetico che si applicano a destra e sinistra di iPhone. Il brevetto esamina numerosi dettagli, inclusa la comunicazione di dati ed energia tra iPhone, iPad e i joypad. Una soluzione prevede anche la funzione di regolazione della forza magnetica a seconda che i joypad siano connessi, scollegati o riposti.

Per quanto riguarda il trasferimento dei dati vengono indicate diverse soluzioni possibili, inclusi NFC, Bluetooth, altre tecnologie wireless, tramite i collegamenti elettrici per l’alimentazione e altri ancora. In realtà il brevetto Apple riporta joypad e controller con aggancio magnetico come un esempio di periferiche di questo tipo che possono incrementare utilità e praticità d’uso di iPhone in diversi campi di applicazione specifici.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta ogni anno centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent and Trademark Office statunitense poi si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple è possibile fare riferimento alla nostra sezione dedicata.

Per tutto quello che è emerso finora sui prossimi iPhone 14 in arrivo a settembre rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.