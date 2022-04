Block (Square) prepara il sostegno iPad con NFC per pagamenti

Con Square Stand di terza generazione in arrivo da Block, dotato di NFC integrato, i negozianti potranno usare iPad per ricevere i pagamenti senza bisogno di ulteriori accessori. La nuova versione di questo supporto è stata avvistata all’interno dell’app dell’azienda: per ora ci sono solo alcune immagini che lasciano intendere in maniera piuttosto precisa le sue funzioni; salvo sorprese è probabile che a breve arriveranno anche la scheda tecnica e la pagina che dovrebbe permettere di acquistarlo.

A questo sostegno dotato di NFC per iPAd ci sta lavorando Block Inc, la società di pagamenti precedentemente nota come Square che da sempre offre soluzioni per i commercianti che utilizzano gli iPad come terminali di vendita e registratori di cassa. La particolarità del nuovo Square Stand risiede nel fatto che a differenza delle altre versioni, questo accessorio incorpora sia un lettore NFC che uno per le carte fisiche di credito e di debito. Questo fa sì che i commercianti possano utilizzare l’app Square con un iPad per ricevere i pagamenti senza dover collegare un lettore di schede esterno: basta infatti infilare il tablet nel supporto e tutto l’occorrente è già lì, offrendo così una soluzione integrata e completa.

Al momento i dettagli non sono noti perché come dicevamo dall’app sono state individuate soltanto alcune immagini pubblicitarie del supporto, come segnala Bloomberg. L’attuale versione di Square Stand, che manca appunto di queste importanti integrazioni, costa 169 dollari, circa 155 euro, ed è uno dei prodotti più popolari dell’azienda, perciò c’è da credere che nel momento in cui la terza generazione sarà disponibile al pubblico il successo sarà praticamente assicurato.

Ciò va di pari passo con quanto sta facendo Apple su questo fronte. Di recente l’azienda ha infatti annunciato la nuova funzione Tap To Pay che permette agli utenti con Apple Pay di accettare pagamenti contactless semplicemente utilizzando un’app iOS. Per il momento questa opzione è attiva soltanto su iPhone, dato che gli iPad non hanno un modulo NFC abilitato per i pagamenti, ma nel momento in cui l’azienda deciderà di potenziare anche i suoi tablet, la piattaforma sarà già pronta e rodata per questo. E a quel punto non ci sarà più bisogno neppure di uno Square Stand.