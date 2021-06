Lampade Led per interno ed esterno Philips con sconti fino al 68% per Prime Day

Dovete allestire, cambiare o allargare l’illuminazione di casa o del vostro giardino? Approfittante degli sconti straordinari Philips Illuminazione per il Prime Day 2021.

Si tratta probabilmente della più grande campagna di sconti in questo ambito del noto marchio che rende in certi casi l’acquisto diretto più conveniente del recupero fiscale ed è comunque un’ottima occasione per sostituire vecchie plafoniere, lampade con modelli più intelligenti con sensori o con una estetica più moderna.

Ci sono anche Lampade Led in grado di sostiture le vecchie Alogene con una efficienza luminosa paragonabile.

Nella selezione trovate tutti i prodotti per illuminazione in sconto altrimenti difficili da reperire nella vastità di pagine di Amazon. Fatevi tentare da forma e e funzione e scegliete!

Philips Arbour Lampada LED da Parete, Giardino ed Esterni, 6W, Nero In offerta a 25,99 € – invece di 49,90 €

sconto 48% – fino al 22 giu 21

Philips Arbour Lampione LED Giardino ed Esterni, Basso, 6W, Nero In offerta a 36,66 € – invece di 72,45 €

sconto 49% – fino al 22 giu 21

Philips Burlap Lampada con 4 Luci Orientabili, senza Lampadina, Nickel In offerta a 27,99 € – invece di 38,23 €

sconto 27% – fino al 22 giu 21

Philips Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, senza Sensore di Movimento, 2700 K, Grigio Scuro In offerta a 38,99 € – invece di 69,90 €

sconto 44% – fino al 22 giu 21

Philips Creek Lampada da Parete con Sensore per Esterno, Lanterna Up, Alluminio Nero In offerta a 15,99 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Philips Creek Lampada da Parete da Esterno, Lanterna Down in Alluminio, Bianco In offerta a 8,99 € – invece di 14,90 €

sconto 40% – fino al 22 giu 21

Philips Creek Lampada da Parete per Esterno, Lanterna Luce Diffusa, Alluminio Nero In offerta a 6,99 € – invece di 25,90 €

sconto 73% – fino al 22 giu 21

Philips Creek Lampada da Parete, Lanterna Luce Diffusa, in Alluminio Bianco In offerta a 6,99 € – invece di 14,51 €

sconto 52% – fino al 22 giu 21

Philips Donegal Faretto da Incasso, Attacco GU10, Rotonda, Bianco In offerta a 3,99 € – invece di 9,50 €

sconto 58% – fino al 22 giu 21

Philips Hedgehog Lampada da Parete da Esterno, Grigio Scuro In offerta a 18,99 € – invece di 28,99 €

sconto 34% – fino al 22 giu 21

Philips Homroo Lampada da Parete Nickel, Cubo in Vetro Satinato In offerta a 14,99 € – invece di 21,99 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Philips Hoverfly Lampada da Parete da Esterno, E27, 60 watts, Nero, 22.2 x 22.4 x 24.8 cm In offerta a 22,99 € – invece di 39,90 €

sconto 42% – fino al 22 giu 21

Philips Lampadine LED Oliva, E14, 5.5 W Equivalenti a 40 W, 2700K, Confezione da 6 In offerta a 8,99 € – invece di 35,94 €

sconto 75% – fino al 22 giu 21

Philips LED 150W, R7S, 118 mm WH D SRT4 In offerta a 13,99 € – invece di 19,94 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting 163529316 Lampada da Parete, Lampadina Inclusa, Alluminio, 15W, E27, Antracite In offerta a 40,99 € – invece di 89,90 €

sconto 54% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Alpenglow Lampada da Parete da Esterno, Lanterna con Supporto a Muro, Nero In offerta a 19,90 € – invece di 29,90 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Border Lampada da Parete per Esterno, Faro Regolabile, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 23 W Inclusa In offerta a 49,99 € – invece di 95,90 €

sconto 48% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Bridge Lampadario da Parete da Esterno E27 1 x 15 W, Lampadina Inclusa In offerta a 17,99 € – invece di 43,90 €

sconto 59% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Creek Lampada da Parete da Esterno, con Sensore, Lanterna Up, Alluminio, Bianco In offerta a 25,99 € – invece di 38,00 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Creek Lampada da Parete da Esterno, Lanterna Up, Alluminio, Nero In offerta a 15,99 € – invece di 28,90 €

sconto 45% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Creek Palo per Esterno, Alluminio, Nero, 99.5 x 17.5 x 17.5 cm In offerta a 22,99 € – invece di 34,90 €

sconto 34% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Creek Sospensione Lanterna per Esterni Giardino, Nero In offerta a 11,99 € – invece di 24,95 €

sconto 52% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Creek, Lampada da Parete per Esterno, Lanterna Down, Alluminio Nero, Lampadina non Inclusa In offerta a 10,99 € – invece di 28,90 €

sconto 62% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting da Esterno, Altezza 40 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa In offerta a 39,99 € – invece di 99,90 €

sconto 60% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting da Esterno, Altezza 80 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa In offerta a 45,99 € – invece di 149,90 €

sconto 69% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Enneper Faretto da Incasso, Attacco GU10, Bianco, Lampadina Non Inclusa In offerta a 4,99 € – invece di 14,97 €

sconto 67% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Lampada a Sospensione Smart Volume Mohair, Design Moderno, Cromato In offerta a 40,99 € – invece di 99,90 €

sconto 59% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Lampadina LED Lineare, Attacco R7s, 7.5 W Equivalenti a 60 W, Grigio, 7.9 x 2.9 x 2.9 cm, [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 12,99 € – invece di 19,90 €

sconto 35% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Macaw Lampada da Parete a LED per Esterni, resistente all’acqua,13 x 12,2 x 8,5 cm, Nero In offerta a 12,99 € – invece di 18,99 €

sconto 32% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting myLiving Star spot LED da parete, Alluminio, Bianco In offerta a 11,99 € – invece di 28,90 €

sconto 59% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Seedling Lampada da Parete da Esterno, Rettangolare, Curva Up & Down, Acciaio Inox, Lampadina Inclusa In offerta a 19,90 € – invece di 32,50 €

sconto 39% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Spot 5059230PN Faretto Kosipo con 2 Punti Luce GU10, Nero, 7 x24 x 9.2 cm, Potenza 5,5W, 220-240V In offerta a 18,99 € – invece di 44,90 €

sconto 58% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Star Lampada con 2 Faretti, LED, Alluminio, Bianco In offerta a 19,99 € – invece di 40,14 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Star Lampada con 4 Faretti, LED, Alluminio, Bianco In offerta a 39,99 € – invece di 108,90 €

sconto 63% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Surrey Lampada a Sospensione, Design Vintage, Rame, 40 x 40 x 178 cm In offerta a 46,89 € – invece di 94,90 €

sconto 51% – fino al 22 giu 21

Philips Lighting Topiary, Lampada da Parete per Esterni, Vintage Design, Dimmerabile, Nero In offerta a 30,99 € – invece di 44,99 €

sconto 31% – fino al 22 giu 21

Philips Luminaires Hammock Lampada da Parete Plafoniera Illuminazione Giardino Ambienti Esterni Design Vintage Black Edition, Nickel, 30 x 37 x 24 cm In offerta a 34,99 € – invece di 50,14 €

sconto 30% – fino al 22 giu 21

Philips Luminaires Philips Faretto Kosipo con 4 Punti Luce, Attacco GU10, Metallo, Lampadina Non Inclusa, Nero, 11.8 x 62.8 x 9.2 cm In offerta a 33,99 € – invece di 53,18 €

sconto 36% – fino al 22 giu 21

Philips Luminaires Star Lampada Faretti LED Integrato Orientabili Luce Dimmerabile, Bianco, 4 x 4.5 W In offerta a 61,99 € – invece di 110,29 €

sconto 44% – fino al 22 giu 21

Philips Mauve Lampada da Soffitto LED, Forma Quadrata, 1700 lm, Bianco In offerta a 17,99 € – invece di 34,99 €

sconto 49% – fino al 22 giu 21

Philips Mauve Lampada da Soffitto LED, Forma Quadrata, 2000 lm, Bianco In offerta a 12,99 € – invece di 23,90 €

sconto 46% – fino al 22 giu 21

Philips Philip Hedgehog Lampada da Parete da Esterno, Grigio, E27, Grigio, 16 x 18.1 x 9.1 cm In offerta a 15,99 € – invece di 23,99 €

sconto 33% – fino al 22 giu 21

Philips Star Lampada con Faretti Orientabili, LED Integrato, 2 x 4.5 W, Bianco In offerta a 23,99 € – invece di 65,90 €

sconto 64% – fino al 22 giu 21

Philips Star Lampada con Faretti Orientabili, LED Integrato, 3 x 4.5 W, Bianco In offerta a 29,99 € – invece di 94,99 €

sconto 68% – fino al 22 giu 21

Philips Stratosphere Lampada da Parete per Esterno, 4000 K, 1000 lm, Grigio Scuro In offerta a 30,99 € – invece di 61,19 €

sconto 49% – fino al 22 giu 21

Philips Stratosphere Palo da Esterno, 42 cm, 4000 K, Grigio Scuro In offerta a 39,95 € – invece di 110,22 €

sconto 64% – fino al 22 giu 21

Philips Stratosphere Palo da Esterno, 77 cm, 4000 K, Grigio Scuro In offerta a 60,40 € – invece di 81,99 €

sconto 26% – fino al 22 giu 21

Philips Strisce LED da 2 metri, Luce Bianca Naturale In offerta a 12,45 € – invece di 24,90 €

sconto 50% – fino al 22 giu 21

Philips Suede Lampada da Soffitto, LED, 24 W, Diametro 38 cm, Bianco In offerta a 26,99 € – invece di 49,90 €

sconto 46% – fino al 22 giu 21

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day