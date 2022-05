Apple brevetta la tastiera che trasforma iPad in Mac

Sono più di dieci anni che esiste iPad e da allora gli utenti hanno chiesto sempre più a gran voce la possibilità di avere macOS dentro il tablet o, perlomeno, una esperienza d’uso e funzioni più simili al Mac. Apple non si è mai piegata a questa richiesta, accettando solo di recente di realizzare un sistema operativo (iPadOS) a misura di questo dispositivo in modo da renderlo un po’ più produttivo e allontanarsi all’idea che fino a quel momento fosse soltanto un iPhone XXL. Ma qualcosa sta per cambiare.

Apple ha infatti depositato un nuovo brevetto che descrive il funzionamento di una particolare tastiera che, non appena viene collegata ad iPad, attiva un’interfaccia utente molto simile a macOS. Alcuni disegni tecnici allegati nella documentazione mostrano infatti una schermata in tutto e per tutto uguale a quella del Mac, con le icone dei file sparsi per il desktop, la barra di stato in alto per i menu e le finestre di cartelle e app che si possono spostare a piacimento.

Non è chiaro se c’è proprio dentro macOS o si tratta semplicemente di un iPadOS potenziato da una interfaccia più vicina a quella dei Mac, ma è evidente che oggi grazie ai chip Apple Silicon prodotti in casa ora sempre più spesso anche in iPad tutto questo è davvero possibile.

Al di là di questo, l’accessorio è particolarmente interessante perché non è soltanto una tastiera che si aggancia ad iPad. Le cerniere infatti sono magnetiche e permettono di collegarsi al tablet sia in “modalità computer”, sia ribaltando il tablet in modo da trasformarsi in una specie di leggìo per film e video. La sezione magnetica pare sia potenzialmente in grado di ricaricare anche una Apple Pencil, e c’è spazio anche per altri accessori aggiuntivi – scrivono – come una fotocamera, un proiettore o un microfono. Di recente il giornalista Mark Gurman di Bloomberg aveva espresso il suo punto di vista riguardo alla possibilità che Apple potesse creare una sorta di iPadOS Pro con una o più modalità simili al Mac, proprio perché sebbene la maggior parte degli utenti non ha bisogno di avere la potenza e la versatilità del Mac su iPad, esiste comunque una fetta di clienti che non desidera altro. E forse l’ibrido tanto agognato sta per arrivare (o almeno, Apple ci sta lavorando).

Apple presenterà le prossime versioni iOS e iPadOS 16, macOS 13 e le principali novità dei suoi sistemi operativi, strumenti di sviluppo e software durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 22 che si svolgerà in formato digitale dal 6 al 10 giugno.