Apple WWDC22 si svolge dal 6 al 10 giugno solo in digitale

Apple annuncia che l’annuale Worldwide Developers Conference edizione WWDC22 in formato digitale e online si svolgerà dal 6 al 10 giugno e che sarà gratuita per tutti gli sviluppatori. Nel corso dell’evento Apple presenterà le ultime innovazioni in iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, offrendo agli sviluppatori l’accesso agli ingegneri e alle tecnologie Apple per imparare a creare app rivoluzionarie ed esperienze interattive.

«Nel suo cuore, WWDC è sempre stato un forum per creare connessione e creare comunità» dichiara Susan Prescott, vicepresidente di Apple per le relazioni con gli sviluppatori, marketing aziendale e dell’istruzione. «Con questo spirito, WWDC22 invita gli sviluppatori di tutto il mondo a riunirsi per esplorare come dare vita alle loro migliori idee e spingere i limiti di ciò che è possibile. Adoriamo entrare in contatto con i nostri sviluppatori e speriamo che tutti i nostri partecipanti se ne vadano pieni di energia dalla loro esperienza».

Durante WWDC22 la comunità globale in crescita di oltre 30 milioni di sviluppatori di Apple otterrà informazioni e accesso alle tecnologie e agli strumenti per trasformare le loro visioni in realtà. Oltre agli annunci condivisi dal keynote e dalle presentazioni sullo stato dell’Unione, il programma di quest’anno includerà anche più sessioni informative, laboratori di apprendimento all’avanguardia, più lounge digitali per interagire con i partecipanti e contenuti più localizzati per rendere il WWDC22 un vero e proprio evento globale.

Oltre alla conferenza online, il 6 giugno Apple ospiterà una giornata speciale per sviluppatori e studenti in Apple Park per guardare insieme il keynote e i video sullo stato dell’Unione, insieme alla comunità online. Lo spazio sarà limitato e i dettagli su come fare domanda per partecipare saranno presto forniti sul sito e sull’app degli sviluppatori Apple.

Per il terzo anno, Apple supporterà anche gli studenti che amano programmare con Swift Student Challenge. Swift Playgrounds è l’app per iPad e Mac che rende l’apprendimento del linguaggio di programmazione Swift interattivo e divertente. Per la sfida di quest’anno, gli studenti di tutto il mondo sono invitati a creare un progetto di app Swift Playgrounds su un argomento a loro scelta e possono inviare il loro lavoro fino al 25 aprile.