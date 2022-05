Apple svela come i Mac creano audio ed effetti di Star Wars

A fine aprile Apple ha offerto un trailer e un assaggio del dietro le quinte di Skywalker Sound: in occasione dello Star Wars Day che cade il 4 maggio la multinazionale di Cupertino torna alla carica rilasciando il filmato completo di 16 minuti della serie Behind the Mac che mostra come i Mac, ma anche numerosi altri dispositivi e software di Apple, vengono usati dai maghi ed esperti di Skywalker Sound per creare audio ed effetti speciali iconici che tanto hanno contribuito al successo di Guerre Stellari.

Per supportare sempre e ovunque la creatività del team Skywalker Sound è stata allestita una corposa dotazione IT tutta rigorosamente Apple. Il cuore del sistema è composto da 130 Mac Pro in formato stack che si occupa delle elaborazioni più complesse e funge anche da archivio per l’enorme libreria in costante crescita che racchiude quasi un milione di suoni ed effetti speciali di Star Wars.

Ma la dotazione non finisce qui perché ci sono anche 50 iMac, 50 MacBook Pro, 50 Mac mini, tutti connessi tra loro e insieme ai Mac Pro, per la maggior parte del tempo impiegati per lavorare e creare con il software di produzione audio Pro Tools. Senza contare una flotta di iPad, iPhone e Apple TV. Nel filmato completo gli esperti di Skywalker Sound raccontano come producono rumori ed effetti di Star Wars, ma anche di altre importanti film e produzioni, raccogliendo ed elaborando suoni nel mondo reale, oppure creandoli da zero in studio.

L’importanza del suono in Guerre Stellari è fondamentale e vale almeno il 50% dell’esperienza del film o delle immagini. Un lavoro creativo ma anche meticoloso con l’obiettivo costante di creare effetti audio in grado di raccontare una storia, trasmettere emozioni, rimanendo così impressi per sempre nella memoria degli appassionati.

La voce e i suoni di R2-D2, una spada laser che viene sfoderata, una astronave nello spazio che salta a velocità luce: anche senza le immagini qualsiasi appassionato ascoltando questi suoni è in grado non solo di riconoscerli ma spesso anche di ricordare la sequenza esatta del film.

Oltre che nel nuovo video Behind the Mac, Apple propone una sessione Today at Apple gratuita e online per tutti in cui il sound designer Leff Lefferts di Skywalker Sound racconta il dietro le quinte dei suoni di Guerre Stellari: un esperto Apple spiega come creare effetti vocali usando la propria voce, oggetti quotidiani e un Mac con Apple GarageBand.

Tutte le foto di questo articolo sono di Apple. Apple ha lanciato la serie di video Behind the Mac nel 2018 e da allora ha condiviso diversi video che dimostrano il modo in cui le persone usano i propri Mac. Per questa campagna, così come per quella Shot on iPhone, Apple ha ottenuto una nomination agli Emmy.