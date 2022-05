Marshall presenta Willen, il suo primo speaker ultra compatto

Lo storico marchio audio Marshall espande la propria gamma di speaker portatili con i nuovi modelli Willen ed Emberton II, entrambi indicati per l’uso all’aperto grazie allo chassis robusto e alla certificazione IP67 per la resistenza a umidità, pioggia e schizzi d’acqua.

Marshall Willen è il modello più interessante perché si tratta del primo speaker ultra compatto del marchio. Il costruttore assicura la sua riconoscibile firma sonora, con suono caldo, bassi profondi e alti dinamici, qui riprodotti in mono da un driver full range da due pollici da 10W, affiancato da due radiatori passivi per i bassi.

Le dimensioni sono di 10,16 x 10,05 x 4,04 cm con peso di 0,31 kg: con una carica offre oltre 15 ore di riproduzione audio: servono 3 ore per la carica completa e in 20 minuti si ottengono 3 ore di autonomia.

Masharll Emberton II migliora il modello precedente in termini di autonomia e versatilità. Questo speaker stereo portatile integra due driver full range da 2 pollici affiancati da due radiatori passivi: il costruttore assicura una esperienza audio a 360 gradi grazie alla tecnologia True Stereophonic del marchio per l’audio multi direzionale.

Misura 6,8 x 16 x 7,6 cm e pesa 0,7 kg: rispetto al modello precedente offre una autonomia di oltre 30 ore (prima erano 20). Anche qui servono tre ore per la carica completa e bastano 20 minuti per ottenere 4 ore di autonomia.

Per la prima volta Marshall rende disponibile la sua app companion Bluetooth per due speaker portatili: da qui è possibile gestire la riproduzione e anche scegliere tra alcune configurazioni già pronte di equalizzazione. Arriva finalmente anche Stack Mode, la modalità che permette di impilare e usare insieme Willen ed Emberton per alzare potenza e volume della musica sfruttando tutti gli speaker disponibili.

Marshall Willen costa 99 € e sarà disponibile in estate nel colore nero, mentre la versione color crema arriverà in autunno; il modello Emberton II costa 169 euro e arriverà in nero e color crema questa estate. La maggior parte delle cuffie, speaker e prodotti del marchio sono disponibili nel negozio ufficiale Marshall da questa pagina di Amazon.

