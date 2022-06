Apple brevetta lo stand per un doppio Pro Display XDR

Il Pro Stand di Apple per Pro Display XDR di Apple è stato criticato per il suo prezzo da 1099 euro e, probabilmente, potrebbe non essere saggio chiedersi il prezzo di listino per uno stand doppio. A breve, sappiate che Apple potrebbe rilasciare qualcosa di simile, per alloggiare e reggere due Pro Display XDR. Ecco il brevetto che lo mostra in azione.

Apple ha depositato la domanda di brevetto nel 2019, spiegandone il funzionamento, ma solo oggi è stato concesso.

I progettisti di dispositivi informatici spesso desiderano controllare il posizionamento di un monitor del computer o di un display simile a qualsiasi altezza e orientamento in modo che sia più adatto alle esigenze dell’utente. Un supporto può posizionare il display per ospitare monitor per computer di diverse altezze, dimensioni e posture. Il supporto può consentire all’utente di regolare il monitor con poco sforzo

Si tratta, dunque, di un supporto che potrebbe consentire agli utenti di alloggiare due diversi monitor alla stessa identica altezza, così da poterli affiancare in modo che, almeno visivamente, sembrino un tutt’uno. Ovviamente, l’idea potrebbe funzionare perfettamente due display identici, come ad esempio i monitor Apple.

Il design ha lo scopo di consentire un controllo facile, in modo da poter regolare l’altezza e l’angolazione dei monitor senza dover applicare molta forza.

Un nuovo deposito di brevetto mostra come l’azienda stia lavorando allo sviluppo di un supporto per doppio monitor per il Pro Display XDR. Come notato per la prima volta da Patently Apple, questo brevetto è stato depositato nel marzo del 2019, ma pubblicato dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti solo questa settimana. Il supporto qui raffigurato avrebbe due gambe alle estremità, sostenute da una barra orizzontale al centro.

Apple spiega che questo doppio supporto Pro Display XDR fornirebbe agli utenti un controllo di precisione sul posizionamento dei loro display rispetto all’utilizzo di singoli supporti per monitor.

Questi singoli stand o bracci occupano inutilmente ampi spazi, sono spesso esteticamente sgradevoli, troppo complicati e hanno meccanismi ridondanti inefficienti. Quando vengono utilizzati più display su bracci indipendenti, possono essere difficili da allineare in modo fluido e preciso a causa del controbilanciamento e della lunghezza del braccio incoerenti. Quando vengono utilizzati più display su un singolo supporto, non possono essere regolati efficacemente l’uno rispetto all’altro su un asse verticale

PatentlyApple osserva che il brevetto è stato concesso solo oggi.

Ad oggi non non è chiaro se il nuovo display Apple Studio sia un sostituto del Pro Display XDR o solo una nuova opzione della gamma con caratteristiche distinte e meno costoso. Ad oggi, c’è ancora chi aspetta l’arrivo di un Pro Display XDR con risoluzione 7K.