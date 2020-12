In un brevetto di Apple uno stand per configurazione doppio monitor con il Pro Display XDR

Dal Patent Office statunitense emerge un brevetto di Apple per una variante del Pro Stand, il (costosissimo) supporto che è possibile acquistare con il monitor professionale della Mela e che consente di impostare l’esatto angolo di visione e di regolare lo schermo senza sforzo in varie posizioni.

Nel brevetto, scovato come al solito dal sito Patently Apple, si vede un complesso meccanismo con il quale si affronta il problema di chi è alla ricerca di una soluzione multi-monitor (affiancare due display e gestirli con un solo stand), offrendo un sistema semplice e regolazioni precise per orientare i due display al volo.

Il brevetto è intitolato “Dual Display Stand” ed è stato registrato presso il Patent and Trademark Office statunitense a maggio del 2019. Nella descrizione viene mostrato sostanzialmente uno stand di grandi dimensioni con due “piedi” (supporti) distanziati, legati tra loro da una barra di supporto orizzontale che consente di affiancare due display. Al pari dello stand singolo (già venduto da Apple) anche quello che consente di ospitare due display consente di impostare l’angolo di visione desiderato, di regolare lo schermo senza sforzo in varie posizioni, cambiare l’angolo di rotazione centrale in libertà.

Al pari dello stand singolo, anche questo stand allungato sembra sfruttare connettori magnetici che consentono di guidare la connessione, con meccanismi di blocco che si attivano automaticamente fissando i display al supporto. Nel brevetto si spiega che la soluzione di Apple è migliore rispetto a esistenti stand tipo VESA, evidenziando la semplicità di allineamento tra due display sull’asse verticale.

Per specifiche e dettagli tecnici sul monitor rimandiamo a questo articolo di macitynet. In Italia lo schermo professionale di Cupertino è proposto su Apple Store online al prezzo di listino di 5.599 euro, oppure a 6.599 euro per la versione con vetro con nanotexture.