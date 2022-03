Studio Display, Apple offre un primo sguardo all’hardware

Per lo smontaggio completo e una analisi dettagliata di componenti e costruzione occorre attendere ancora un po’, ma è già possibile dare un primo sguardo all’ hardware del nuovo monitor Apple Studio Display grazie a una fotografia pubblicata da Apple all’interno della documentazione tecnica destinata a tecnici e riparatori.

Osservando il nuovo monitor Apple con pannello display rimosso, è possibile notare la presenza di tre schede logiche principali. Quella a sinistra e anche in alto a destra si occupano dell’alimentazione, invece quella visibile in basso a destra ospita componenti come il processore Apple A13 Bionic e 64 GB di memoria di archiviazione. Negli scorsi giorni è emerso che Studio Display è gestito dalla stessa versione di iOS 15.4 che Apple impiega negli iPhone.

Sempre osservando una delle prime foto dell’ hardware di Studio Display, in questo articolo riportiamo la foto individuata da MacRumors, risultano visibili anche due ventole per raffreddare la circuiteria del monitor. Le specifiche includono anche un avanzato sistema audio di sei altoparlanti in grado di riprodurre suono multi canale, con supporto per Audio Spaziale di Apple e anche Dolby Atmos. Almeno quattro di questi speaker sono visibili negli angoli in basso a destra e sinistra del monitor.

Osservando attentamente l’immagine è possibile anche vedere i cavi flessibili che collegano il pannello display e la videocamera da 12 MP ultra grandangolare alla scheda logica.

Grazie alla presenza delle componenti principali di iPhone il monitor Studio Display offre una serie di funzioni aggiuntive rispetto ai monitor tradizionali: oltre al sistema audio avanzato e alla videocamera per Center Stage per mantenere sempre a fuoco e in primo piano chi parla nelle videochiamate, Studio Display rende disponibili i domandi vocali di Ehi Siri anche per Mac datati.

Studio Display si può ordinare con tre diventi sostegni non intercambiabili dall’utente, ma sembra che la sostituzione sarà possibile presso gli Apple Store e tecnici autorizzati. Tutte le novità presentate da Apple nell’ultimo keynote Peek Performance dell’8 marzo sono riassunte in questo articolo. La recensione di iPhone SE 2022 è disponibile qui.