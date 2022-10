Apple cancella i piani per iPad low-cost in plastica

Fin da questo esiste il tablet Apple, la gamma iPad non è mai stata così ampia e ricca di modelli come quella attuale, con ben cinque dispositivi tra cui scegliere in altrettante fasce di prezzo: per alcuni osservatori del mondo Apple l’offerta è forse fin troppo ampia, anche perché alcuni modelli si sovrappongono per funzioni e prezzi, con il rischio per Apple di confondere gli utenti: nel frattempo però Apple ha cancellato i piani per un altro nuovo iPad con chassis in plastica da proporre a prezzi ancora più contenuti.

L’aggiornamento sulle manovre in corso nel colosso di Cupertino arriva da Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale Apple stava considerando l’idea di realizzare un iPad a basso costo e basso prezzo, con chassis in plastica. L’idea era quella di includere nella confezione anche un tastiera in plastica, per proporre il tutto a un prezzo inferiore ai 500 dollari.

Anche se alcuni criticano la proliferazione di modelli e lo scostamento di Apple dalla storica matrice di prodotti due per due di Steve Jobs, vale a dire due portatili e due desktop, uno per utenti finali e uno per professionisti, l’idea di un iPad in plastica più economico poteva dare vita a un potenziale concorrente dei Chromebook nelle scuole e non solo.

Oggi il prezzo di ingresso più basso per iPad è il modello base di nona generazione, in Italia da 439 euro, introdotto nel 2021 ma che apple ha mantenuto a listino dover aver introdotto iPad 2022 di decima generazione a un prezzo di partenza superiore, da 589 euro. Non è chiaro se iPad in plastica sia stato sostituito con iPad 2022 di decima generazione o se invece avrebbe dovuto essere un nuovo modello per allagare ulteriormente la famiglia.

Ricordiamo che sia i nuovi iPad Pro 2022 con processore Apple Silicon M2, sia il nuovo iPad 2022 di decima generazione saranno in consegna e disponibili nei negozi a partire da mercoledì 26 ottobre.