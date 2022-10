iPad 2022, ottimo tablet con alcuni compromessi nelle recensioni USA

Il prezzo è aumentato, soprattutto in Europa e in Italia, ma finalmente anche lo storico tablet economico di Apple ora vanta un design moderno, che richiama iPad Pro, oltre a tante nuove funzionalità aggiuntive: secondo le prime recensioni USA iPad 2022 di decima generazione è un tablet eccellente, consigliato per la maggior parte degli utenti, anche se sono indicati alcuni compromessi.

Per la prima volta in questo dispositivo scompare il tasto Home grazie all’integrazione di Touch ID nel tasto superiore di accensione – spegnimento, una soluzione che permette ad Apple di ridurre sensibilmente bordi e cornici intorno al display.

Secondo alcune recensioni USA iPad 2022 vale l’acquisto anche se Apple ha aumentato il prezzo di vendita, tra queste anche Engadget. Per diverse altre testate invece pur giudicandolo un tablet eccellente, alcuni compromessi delle funzioni e l’aumento di prezzo potrebbero far propendere per un iPad Air oppure un iPad Pro M1 in sconto.

Le lamentele principali riguardano l’assenza del supporto per Apple Pencil di seconda generazione, e, pur apprezzando lo schermo migliorato e più grande, mancano la laminazione, il trattamento anti riflesso inferiore e la gamma cromatica più ampia, invece presenti sui modelli più costosi. Nel complesso iPad 2022 decima generazione è un tablet eccellente preso di per sé, ma secondo alcuni, tra cui The Verge, risulta difficile giustificare l’incremento di prezzo, soprattutto molto vicino ad altri modelli a listino.

Per chi disegna il supporto solo per Apple Pencil di prima generazione può essere sia un limite che un invito all’upgrade mantenendo la vecchia periferica. Per gli utenti che cercano un iPad tutto fare a prezzo contenuto Apple mantiene a listino il precedente iPad 2021 di nona generazione, in Italia proposto a partire da 439 euro.

Come i nuovi iPad Pro 2022, anche il nuovo iPad 2022 di decima generazione sarà in consegna e disponibile nei negozi partire da mercoledì 26 ottobre.

Si può preordinare anche su Amazon: qui le versioni base con colori da scegliere

