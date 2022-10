Capcom porta Resident Evil Village su Mac Apple Silicon

Il survival horror Resident Evil Village di Capcom arriverà sui Mac con processore Apple Silicon venerdì 28 ottobre. Una buona notizia per tutto il gaming su Mac. Sviluppato e pubblicato da Capcom nel 2021, il gioco è il sequel di “Resident Evil 7: Biohazard”, uscito nel 2017.

I giocatori controllano Ethan Winters, un uomo in cerca della figlia rapita in un villaggio pieno di creature mutanti. I giocatori potranno beneficiare dell’aiuto di oggetti e risorse trovate nei vari livelli, mentre il gameplay è quello tipico dei giochi d’azione con un focus più significativo sul combattimento.

Resident Evil Village sarà compatibile con qualsiasi Mac con processore Apple Silicon. Questi includono MacBook Pro 2020 o versioni successive, MacBook Air 2020 o versioni successive, iMac 2021, il Mac mini 2020 e Mac Studio rilasciato nel 2022, fino ad arrivare ai primi MacBook M2. Resident Evil Village supporterà macOS Monterey e macOS Ventura.

Al momento non vi è alcun riferimento sui prezzi, mentre la pagina ufficiale fa riferimento al Mac App Store per informazioni sul listino. Al momento in cui scriviamo, tuttavia, non vi è ancora la pagina ufficiale del gioco.

L’arrivo di un titolo siffatto su Mac è reso possibile dalla nuova API Metal 3 presente su iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura e aiuta certamente l’arrivo dei giochi tripla A su Mac, riuscendo a favorire un gameplay più fluido grazie al fatto che consente accesso a dati di gioco più velocemente di prima. Metal 3 introduce il framework MetalFX per gestire l’upscaling per una migliore risoluzione e può portare fotogrammi extra per migliorare il frame rate.

Utilizza anche un’API di caricamento rapido delle risorse che accelera la pipeline dal silicio alla RAM e allo storage, questa aiuta il dispositivo a trovare e disegnare rapidamente texture. Di conseguenza, i giochi che utilizzano l’API si caricheranno più velocemente.

Metal 3 è una componente chiave per portare “Resident Evil Village” ai giocatori Mac. Masaru Ijuin, manager della divisione di ricerca tecnica avanzata di Capcom, ha annunciato il porting già al WWDC 2022.