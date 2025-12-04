John Giannandrea sparisce dalla sezione del sito Apple dedicata ai dirigenti

A pochi giorni dall’annuncio della partenza di John Giannandrea, Senior Vice President for Machine Learning and AI Strategy di Apple, la Mela ha eliminato l’immagine dalla sezione del sito Apple dedicato ai dirigenti (una pagina dove è possibile trovare informazioni e biografie).

Apple ha fatto sapere a inizio settimana che John Giannandrea ascerà il suo incarico e ricoprirà il ruolo di consulente per l’azienda prima di andare in pensione nella primavera del 2026

Apple ha inoltre annunciato che il noto ricercatore AI Amar Subramanya è entrato a far parte dell’azienda in qualità di Vice President of AI, sotto la supervisione di Craig Federighi. Subramanya sarà responsabile di aree di importanza cruciale, tra cui Apple Foundation Models, la ricerca nel campo del machine learning, e la sicurezza e la valutazione nel campo AI. Le altre funzioni del dipartimento di Giannandrea passeranno a Sabih Khan ed Eddy Cue per un migliore allineamento con dipartimenti simili.

La Mela non ha dunque perso tempo a eliminare foto e biografia di Giannandrea e in questo spazio non vediamo per ora il nuovo capo dell’IA, Amar Subramanya.

La partenza di John Giannandrea non sorprende: il suo ruolo era stato messo in discussione già da tempo. Molti osservatori gli rimproverano di non aver compreso l’importanza delle intelligenze artificiali generative stile ChatGPT, ritenute ormai indispensabili. Il ritardo della nuova Siri è da molti visto come un un suo errore, e lo scorso aprile aveva perso anche la guida del team responsabile della robotica in Apple.

Nel comunicato stampa con l’annuncio della partenza di Giannandrea la Mela afferma che “queste scelte dirigenziali aiuteranno Apple a continuare a spingersi oltre i confini del possibile. Grazie alle basi gettate da Giannandrea, alla supervisione ampliata di Federighi e alla profonda esperienza di Subramanya nel promuovere tecnologie AI di nuova generazione, Apple è pronta ad accelerare il proprio lavoro per offrire esperienze intelligenti, affidabili e profondamente personali”. Cupertino afferma ancora: “Questo momento segna l’inizio di un nuovo, entusiasmante capitolo, che vedrà Apple rafforzare il proprio impegno nel plasmare il futuro dell’AI per gli utenti”.