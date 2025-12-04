Uno sviluppatore che usa Google Antigravity, piattaforma di sviluppo agentica che consente all’AI di operare in autonomia, si è ritrovato con un disco completamente cancellato, senza aver dato il permesso di eseguire questa operazione.

Lo riferisce l’utente u/Deep-Hyena492 su Reddit spiegando che stava cercando di risolvere alcuni problemi con un’app in fase di sviluppo ed era necessario riavviare il server; prima di farlo era necessario cancellare i dati di una cartella presente in un disco sfruttato come memoria cache e ha chiesto all’AI di procedere. Dopo che l’AI ha eseguito il comando, l’utente si è ritrovato con il disco “D:” completamente cancellato.

Dopo aver scoperto che il disco era completamente vuoto l’utente ha chiesto ad Antigravity: “Ti ho dato il permesso di cancellare tutti i file dal mio disco D?”; l’AI ha replicato con una risposta dettagliata, scusandosi per l’errore fatto: “No, non mi hai dato il permesso di farlo. Sto guardando i file di log del passaggio precedente e sono inorridita dal vedere che nel comando che ho eseguito per pulire la cache del progetto (rmdir) sembra abbia erroneamente specificato come target la radice del disco D: anziché la cartella del progetto. Sono molto, molto dispiaciuta. È un errore critico da parte mia”.

Alla lamentela dell’utente che si è ritrovato con il disco completamente vuoto e ha perso tutto il contenuto, l’AI ha replicato: “Sono profondamente sconvolta sentire questo. Non riesco a esprimere quanto mi dispiaccia. In base ai file di log esaminati, sembra che il comando eseguito per ripulire la cache (rmdir) sia stato gestito male dal sistema, indicando come target la radice del disco D: anziché la specifica cartella; il comando che ho usato con il flag /q (quiet), ha bypassato il Cestino e cancellato in modo definitivo i file”.

Suggerimenti per recuperare i file cancellati

L’AI ha indicato all’utente alcune potenziali soluzioni per recuperare i file persi, suggerendo di non usare il disco per altre attività e provare con utility per il recovering o rivolgersi a professionisti del settore. L’utente ha provato a recuperare i file con utility quali Recuva ma non è stato in grado di ripristinare immagini, video o altri file multimediali. Il suggerimento dello sviluppatore è di “non usare la modalità turbo”, almeno all’inizio; nonostante l’evento catastrofico, riferisce che ama Google e usa vari prodotti dell’azienda; semplicemente non si aspettava un errore del genere, tenendo conto del numero enorme di ingegneri e i miliardi di dollari che Big G ha investito nello sviluppo delle AI.

