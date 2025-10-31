Tim Cook conferma la nuova Siri entro il prossimo anno

Parlando con vari giornalisti al termine della presentazione dei dati dell’ultimo trimestre fiscale, il CEO di Apple, Tim Cook, ha riferito che la promessa nuova Siri “più personalizzata” procede secondo i piani e l’azienda sta facendo progressi su questo versante.

Al giornalista Steve Kovach di CNBC il CEO ha confermato che l’aggiornamento arriverà il prossimo anno (probabilmente in primavera, con l’aggiornamento a iOS 26.4, ndr).

A marzo di quest’anno Apple aveva riferito di ritardi per il previsto aggiornamento dell’assistente vocale. Di una Siri “personalizzata” si era ufficialmente parlato nel keynote della WWDC (conferenza sviluppatori) dello scorso anno, ma successivamente sono stati confermati ritardi che avrebbero costretto l’azienda a rimandare quanto previsto.

Cosa offrirà la nuova Siri?

Apple ha promesso per Siri “un’esperienza ancora più integrata”, evolute capacità di comprensione del linguaggio e possibilità di interagire in modo più personale, naturale e contestualmente pertinente, seguire l’utente anche se incespica con le parole e ricordare il contesto tra una richiesta all’altra. Con la nuova Siri dovrebbe essere possibile ottenere informazioni mirate basate sull’utente e sui contenuti on-device (sul dispositivo dell’utente). Chiedendo, ad esempio: “fammi ascoltare il podcast consigliato da Giulia”, l’assistente vocale dovrebbe riuscire a trovarlo senza dover specificare che si trova in un’email o un messaggio; chiedendo “A che ora atterra il volo di mamma?”, Siri dovrebbe riuscire a trovare le relative informazioni, confrontarle con i dati del volo in tempo reale per indicare l’ora di arrivo.

A marzo di quest’anno Jacqueline Roy, portavoce della Casa di Cupertino, aveva rilasciato una dichiarazione al sito Daring Fireball riguardo alla nuova Siri: “Aiuta i nostri utenti a trovare quello che cercano e svolgere attività in modo rapido […] è diventata più colloquiale, abbiamo introdotto nuove funzioni quali Scrivi a Siri, la possibilità di sfruttare la conoscenza dei prodotti Apple (si possono porre domande del tipo: “Cos’è iCloud?”, “Come faccio a collegare gli AirPods al mio iPhone?”, “Come faccio a importare foto sul Mac?”, “Come faccio a scaricare un‘app sul Mac?”, ecc., ndr)”, sottolineato l’integrazione con ChatGPT ed evidenziato la “consapevolezza del contesto” (la possibilità di porre domande del tipo: “Come stanno andando i San Francisco Giants questa stagione?”, oppure: “Quando sarà la loro prossima partita?” e concludere con: “Aggiungila al mio calendario”) ma anche la possibilità di agire per nostro conto con varie app. La portavoce aveva all’epoca spiegato: “Serve più tempo rispetto a quanto avevamo previsto per offrire alcune funzionalità e prevediamo che verranno rilasciate il prossimo anno”.

Come abbiamo già spiegato qui, per cambiare davvero passo, Siri deve essere rivoluzionata, superare i due cervelli con cui ragiona oggi, quello che usa per rispondere a semplici comandi (fare una telefonata o regolare un timer) e quello che dovrebbe utilizzare per rispondere a comandi avanzati, conoscendo chi è che fa la richiesta e leggendo i dati precedenti, quel che fa in un altro contesto Alexa+ la nuova versione dell’assistente virtuale sviluppato da Amazon.