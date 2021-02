Apple celebra la Giornata internazionale della donna

Per il Mese della storia delle donne e la Giornata internazionale della donna, Apple darà ulteriore spazio alle voci femminili che guidano la cultura e il cambiamento mettendo in primo piano in tutti i suoi servizi storie inedite, contenuti esclusivi e raccolte dedicate.

Cupertino spiega che i contenuti saranno disponibili da marzo e vogliono celebrare i traguardi sociali, economici, culturali e politici raggiunti dalle donne che hanno dato impulso al tema dell’uguaglianza di genere.

È possiible acquisire nuove competenze partecipando a sessioni virtuali Today at Apple tenute da creative, unirsi alla community di Apple Fitness+ per seguire workout dedicati alla Giornata internazionale della donna, o ascoltare su Apple Podcasts un nuovo programma di ABC News con contenuti audio inediti dell’ex first lady americana Claudia Alta “Lady Bird” Johnson.

App Store

Apple celebra le donne che si mettono in gioco per creare nuovi percorsi e nuovi modi di lavorare, condividendo le proprie conoscenze ed esperienze affinché altre persone possano seguire il loro esempio. Saranno disponibili interviste esclusive a sviluppatrici insieme alla speciale raccolta Apps Made by Women. Inoltre, nel mese di marzo l’App Store proporrà ogni giorno un’app e un gioco realizzati da donne, e Apple Arcade darà risalto a una raccolta di giochi con straordinari personaggi femminili.

Apple Music

Apple Music rende omaggio alle donne leader del proprio settore che infrangono record, scalano le classifiche e danno l’esempio con il loro lavoro, la loro dedizione e il loro impatto sulla cultura pop e oltre. Verranno proposte varie playlist “Visionary Women” curate da artiste e influencer di tutto il mondo, e saranno disponibili anche quattro cortometraggi originali. Inoltre, Apple Music Radio e Apple Music TV daranno spazio alle voci, le storie e il talento musicale delle donne per tutta la giornata dell’8 marzo, non stop.

Apple Books

Apple Books celebrerà le donne in tutto il mondo con raccolte specifiche per Paese che danno risalto alle voci femminili e al loro contributo in ogni campo. Saranno disponibili biografie e memorie di donne che con il loro esempio hanno aperto nuove strade, oltre a raccolte dedicate a icone della letteratura e a giovani promesse della narrativa, incluse autrici che stanno riscrivendo le regole in ogni genere letterario, dai romanzi d’amore alla fantascienza. In più, i consigli della redazione proporranno splendidi libri e audiolibri che raccontano storie di donne eccezionali in tempi straordinari, offrono spunti di riflessione ed esplorano prospettive femministe fondamentali.

Mappe Apple

L’app Mappe di Apple proporrà speciali guide create in collaborazione con Altas Obscura, Complex, Michelin Guide, HER e Street Art Cities. Le guide permetteranno di scoprire splendide statue di donne straordinarie, ristoranti di chef stellate Michelin e nuove promesse dell’alta cucina, i migliori locali e negozi di imprenditrici a Los Angeles, e opere delle street artist di New York.

Apple Podcasts

Verrà proposta una ricca serie di programmi dedicati alle voci femminili più rappresentative, tra cui: Jennifer Doudna, premio Nobel 2020 per la chimica; la detentrice del record di Grammy Billie Eilish; Amanda Gorman, vincitrice del premio National Youth Poet Laureate; e la vicepresidente Kamala Harris. L’offerta include anche una raccolta di podcast di studi di produzione fondati da donne, come audiochuck, Lemonada Media e Wonder Media Network, oltre a un’edizione speciale intitolata “The Power of Sisterhood” con programmi che celebrano il ruolo delle donne nella società, nella cultura e nella famiglia, e gli innumerevoli modi in cui le donne lavorano insieme per creare un cambiamento positivo.

Il 1° marzo ABC News lancerà il nuovo podcast In Plain Sight: Lady Bird Johnson, su Claudia Alta “Lady Bird” Johnson. Con brani inediti tratti dalle oltre 123 ore di diari audio del suo periodo alla Casa Bianca, In Plain Sight: Lady Bird Johnson è un excursus narrato in prima persona con dettagli avvincenti, istruttivi e spesso divertenti che offre rivelazioni sorprendenti sulla sottovalutata abilità dell’ex first lady di muoversi tra le stanze del potere, la politica e le fazioni dell’epoca. Una capacità che la portò a diventare la più stretta consigliera e partner politica del presidente Lyndon B. Johnson, nonché una delle esponenti più influenti della sua amministrazione.

Apple News

Apple News scende in campo con contenuti suddivisi per argomenti che mettono in risalto il contributo di personalità del passato e del presente, aneddoti poco noti sulla storia delle donne, e il miglior giornalismo sui principali temi del mondo femminile. E in occasione della Giornata internazionale della donna sarà disponibile anche una raccolta Spotlight di approfondimento, con articoli dedicati alle leader contemporanee di tutto il mondo.

App Apple TV

L’app Apple TV celebrerà le conduttrici, registe, attrici e lavoratrici dello spettacolo che lottano sotto i riflettori e dietro le quinte per promuovere la parità di genere. Una serie di raccolte darà risalto a voci iconiche ed emergenti che mettono le storie delle donne al centro della narrazione, ai volti femminili di Apple TV+ e ai migliori programmi, film e documentari di autrici internazionali.

Apple Fitness+

A partire dalla Giornata internazionale della donna, chi ha un abbonamento a Apple Fitness+ potrà attingere a una raccolta di 24 allenamenti con playlist di sole artiste, inclusi HIIT, vogatore, rafforzamento muscolare, core training, tapis roulant, bici, ballo, yoga, ballo e defaticamento mindful. Questi workout celebreranno le donne mettendo l’accento su un tema, per esempio la perseveranza, le pari opportunità e l’abbattimento delle barriere, o includendo brani motivanti di grandi artiste in ogni genere musicale. In più, l’episodio di Time to Walk in uscita l’8 marzo avrà come protagonista la scrittrice di origini coreane Min Jin Lee, autrice del bestseller del New York Times “Pachinko”, che parlerà di come ha trovato la sua voce attraverso a scrittura e di come la sua famiglia sia riuscita a crearsi una nuova vita dopo l’arrivo negli Stati Uniti.

Apple Watch

L’8 marzo, chi ha un Apple Watch potrà partecipare alla sfida Attività della Giornata internazionale della donna e vincere un premio in edizione limitata registrando un allenamento di almeno 20 minuti.

App Research

Lo studio Apple Women’s Health Study è la prima ricerca nel suo genere e ha lo scopo di comprendere meglio i cicli mestruali e la loro correlazione con varie condizioni di salute, tra cui la sindrome dell’ovaio policistico, l’infertilità e la transizione verso la menopausa. Di durata pluriennale, è condotto in collaborazione con un team di ricerca dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health e il National Institute of Environmental Health Sciences, e coinvolge utenti americane di iPhone e Apple Watch che partecipano attraverso l’app Research.

Today at Apple

In collaborazione con la piattaforma di design e arte It’s Nice That, Today at Apple offrirà tre sessioni virtuali che ridefiniscono la bellezza e l’inclusione. Parteciperanno l’illustratrice e designer Sara Andreasson, la fotografa e filmmaker Camila Falquez, e la filmmaker e fotografa documentarista Bethany Mollenkof. Con il loro lavoro, queste tre artiste mettono costantemente in discussione i concetti di bellezza, potere e rappresentazione, e durante le sessioni proporranno discussioni virtuali e tutorial pratici che offriranno a chi partecipa nuovi spunti per celebrare le donne nelle proprie vite. Ci si può iscrivere alle sessioni su apple.co/new-world.