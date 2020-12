Apple Fitness+ arriva il 14 dicembre

Apple ha annunciato che Fitness+, “la prima esperienza di fitness studiata per Apple Watch”, arriverà il 14 dicembre.

L’idea, come abbiamo già spiegato qui, è di incorporare in modo intelligente i parametri ottenuti da Apple Watch e consente agli utenti di visualizzarli direttamente sullo schermo di iPhone, iPad o tramite Apple TV, offrendo così la prima esperienza di allenamento personalizzata nel suo genere. Chiunque, dal principiante all’appassionato già motivato, potrà accedere ad allenamenti professionali con istruttori esperti e musica motivazionale di artisti famosi, così sarà più facile e gratificante fare esercizio dove e quando si preferisce.

Al lancio, Apple Fitness+ offrirà 10 tipologie di allenamento, inclusi High Intensity Interval Training (HIIT, in italiano “allenamento intervallato ad alta intensità”), Strength (rafforzamento muscolare), Yoga, Ballo, Core training, Cycling (con le spin bike), Treadmill (con i tapis roulant), Rowing (vogatore) e Mindful Cooldown, curati da team di preparatori con un approccio pensato per tuttti, ognuno dei quali accompagnato da colonne sonore appositamente preparate dai trainer.

Apple Fitness+ propone suggerimenti personalizzati per aiutare le persone a iniziare il prossimo allenamento e utilizza Apple Watch per offrire un’esperienza che promette di essere “coinvolgente e immersiva” tenendi sempre alta la motivazione.

Il servizio tiene conto degli allenamenti già completati dall’utente e propone nuove opzioni legate al tipo di attività fisica che svolge più spesso o qualcosa di nuovo da integrare nella sua attuale routine. È anche possibile tilizzare uno strumento per filtrare e scegliere gli aspetti che gi utenti ritengono più importanti quando cercano un allenamento, per esempio il tipo di allenamento, l’istruttore, la durata o la musica. Gli abbonati ad Apple Music possono anche salvare la loro musica preferita dagli allenamenti Fitness+ e ascoltarla quando vogliono.

Quando l’utente seleziona un allenamento e lo avvia su iPhone, iPad o Apple TV, anche Apple Watch avvia il tipo di allenamento corretto. Durante la sessione, i parametri forniti da Apple Watch appaiono sullo schermo e si animano per tenere alta la motivazione. Per esempio, quando un trainer dice di controllare la frequenza cardiaca o inizia un conto alla rovescia, i numeri appariranno come animazioni sul display. E per quantio amano superare i propri limiti con un po’ di sana competizione, la Burn Bar opzionale mostra la loro posizione in classifica rispetto alle altre persone che hanno completato in precedenza lo stesso allenamento.

Anche i soliti anelli Attività dell’Apple Watch compaiono sullo schermo, mostrando i progressi dell’utente e dando vita a una animazione festosa quando vengono completati. Con Activity Sharing, gli utenti possono permettere gli amici e a familiari di vedere automaticamente gli allenamenti Fitness+ completati; gli allenamenti possono essere inoltre condivisi dall’utente sui propri canali social preferiti.

Apple Fitness+ sarà disponibile dal 14 dicembre, richiede iOS 14.3, watchOS 7.2, iPadOS 14.3 o tvOS 14.3. Per gliutenti di Apple Watch, Apple Fitness+ apparirà automaticamente come scheda nell’app Fitness dell’iPhone. L’app Fitness per iPad sarà scaricabile dall’App Store. Su Apple TV apparirà in automatico dopo l’aggiornamento a tvOS 14.3. I prezzi negli USA sono di 9,99$ al mese o 79,99$ l’anno.