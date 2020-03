Apple celebra la Giornata Internazionale della donna con numerose iniziative

Nel mese di marzo gli store della Mela di tutto il mondo terranno oltre 5.000 sessioni Today at Apple della serie “She Creates” in italiano tradotte con “Crea come Lei”, una delle numerose iniziative della multinazionale di Cupertino per celebrare la Giornata Internazionale della Donna in tutto il mondo. Le sessioni daranno risalto a donne celebri e di grande carisma che utilizzano la creatività e mezzi espressivi quali fotografia, design, tecnologia, business, musica e cinema per affrontare temi difficili, esplorare nuove prospettive e dare un apporto positivo alle comunità in cui vivono.

Oltre 100 sessioni saranno tenute in alcuni store da personaggi femminili di spicco provenienti da diversi settori e con molteplici peculiarità espressive, donne che offrono un contributo alla società attraverso la loro creatività. Fra le ospiti, la codirettrice della Women’s March Linda Sarsour, le musiciste Meghan Trainor e Victoria Monét, la designer Carla Fernández e molte altre.

«Celebrare il lavoro, lo spirito e i contributi delle donne è fondamentale per Apple» ha dichiarato Deirdre O’Brien, Senior Vice President di Retail + People di Apple. «Siamo orgogliosi di sostenere la Giornata Internazionale della Donna attraverso la serie ‘Crea come Lei’ e di offrire queste esperienze nei nostri store, per regalare ai clienti e alle clienti l’opportunità di trarre ispirazione da alcuni dei personaggi femminili più appassionati e innovativi al mondo».

A partire da oggi tutti possono iscriversi a due nuove sessioni Today at Apple ispirate a donne di grande carisma e creatività. Nel Lab musica con i brani di Alicia Keys, i partecipanti ascolteranno il suo ultimo successo “Underdog”, scopriranno il percorso creativo dell’artista e riarrangeranno la loro personale versione del brano con GarageBand su iPhone e iPad. Il nuovo “Lab arte: Ritratti pop” trae ispirazione da tre artiste di New York, Tokyo e Varsavia. Durante la sessione i partecipanti trasformeranno una comune foto in un’opera d’arte con sticker, colori e motivi utilizzando l’app Procreate su iPad Pro.

In alcuni store del mondo si terranno sessioni speciali con personaggi femminili di rilievo (qui i dettagli).

Apple celebrerà inoltre la Giornata Internazionale della Donna con una serie di attività speciali:

A marzo l’App Store metterà in evidenza ogni giorno le donne che danno vita alle app e ai giochi più amati. Negli Stati Uniti, per tutto il mese ogni app del giorno e ogni gioco del giorno darà risalto alle creazioni di sviluppatrici, designer e imprenditrici.

i clienti e le clienti potranno esplorare la collezione dell’app Apple TV dedicata alla Giornata Internazionale della Donna e scoprire i personaggi femminili che stanno rivoluzionando la narrazione televisiva e cinematografica. La selezione include Bold New Voices, Women Directing Women, Rebellious Icons e Recent Watershed Moments in TV, tutti provenienti dalla ricca offerta di serie e film originali Apple TV+, dai blockbuster del momento da acquistare o noleggiare, dalle app di streaming più popolari e dai canali Apple TV. Per poco tempo sarà inoltre possibile usufruire di un periodo di prova gratuito più lungo per i canali Starz, BritBox, History Vault e Lifetime Movie Club, che offrono trasmissioni e film diretti da donne

L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, una nuova selezione di podcast Apple intitolata “Inspiring Women” celebrerà i racconti e le storie di donne che fanno la differenza rompendo gli schemi narrativi. Apple Books raccoglierà una serie di titoli suggeriti da personaggi femminili di grande carisma.

Nella giornata dell’8 marzo, gli utenti di Apple Watch in tutto il mondo potranno aggiudicarsi un’esclusiva medaglia Attività e sticker animati per l’app Messaggi quando completano una camminata, una corsa o un allenamento su sedia a rotelle di 20 o più minuti.

