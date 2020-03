Adobe e Google cancellano le conferenze per Coronavirus

Prima il Mobile World Congress, poi Facebook F8, la Game Developer Conference di San Francisco, Il Motor Show di Ginevra: l’elenco delle fiere ed eventi cancellati per l’epidemia continua ad allungarsi, ora è la volta di Adobe e Google che annunciano cancellazioni e cambi di piani per Coronavirus.

Il primo evento a calendario Adobe Summit era programmato per svolgersi tra il 29 marzo e il 2 aprile. Lo sviluppatore di Photoshop ha cancellato gli eventi dal vivo e gli incontri di persona a Las Vegas, trasformando l’appuntamento Adobe Summit 2020 in un evento esclusivamente online.

«Nelle ultime settimane abbiamo monitorato e valutato attentamente la situazione intorno a COVID-19 per assicurarci di adottare le misure necessarie per proteggere la salute e il benessere dei partecipanti di Adobe Summit». La multinazionale di San Jose cancella gli incontri dal vivo e punta ad annunci ed eventi online «Di conseguenza, abbiamo preso la difficile ma importante decisione di rendere Adobe Summit 2020 un evento online quest’anno e di annullare l’evento dal vivo a Las Vegas».

Mossa identica per Adobe e Google imposta da Coronavirus: la cancellazione degli incontri ed eventi dal vivo è sostituita con una serie di appuntamenti online e in streaming. La conferenza di Google avrebbe dovuto svolgersi tra il 6-8 aprile a San Francisco: lo scorso anno ha contato 30.000 partecipanti.

Il colosso di Mountain View indica misure dettate dalla cautela e in linea con le indicazioni rilasciate dal Center for Disease Control and Prevention e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’epidemia di Covid-19. Per tutelare la salute di clienti, partner e dipendenti tutti gli appuntamenti e gli incontri dal vivo di Google Cloud sono cancellati: l’evento è stato ribattezzato Google Cloud Next 20. Consisterà in keynote, sessioni di approfondimento, sessioni di esperti e apprendimento online interattivo via Internet e in streaming con il team di Google.

La diffusione su scala globale del virus potrebbe costringere ad altre cancellazioni, rinvii e cambi di programma di importanti eventi: tra questi si teme per le Olimpiadi di Tokyo e anche per la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC che tradizionalmente si svolge nel mese di giugno.

