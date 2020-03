Apple celebra la giornata della donna con un video Behind the Mac

Volti di donne che, con la loro vita ogni giorno, e anche dietro al Mac, cercano di cambiare il mondo: con un video in bianco e nero della serie Behind the Mac, Apple celebra la Giornata internazionale della donna 2020.

«Alle scienziate, alle musiciste, alle atlete, alle madri, alle imprenditrici, alle artiste, alle donne ingegnere, alle insegnanti – le donne di tutte le generazioni che ci guidano e mostrano alle ragazze in ogni luogo che il futuro è senza limiti: noi vi celebriamo». Questo messaggio pubblicato da Tim Cook su Twitter per presentare il video e contemporaneamente celebrare le donne in questo mese è la didascalia perfetta per questo speciale video Behind The Mac.

To the scientists, the musicians, the athletes, the mothers, the entrepreneurs, the artists, the engineers, the teachers — the women of all generations who drive us forward and show girls everywhere that the future is limitless: We celebrate you. pic.twitter.com/BfNhWOotDX — Tim Cook (@tim_cook) March 4, 2020

Il filmato, che dura meno di un minuto, è una delle iniziative che Apple dedica alle donne in questo mese di marzo. Già la scorsa settimana la multinazionale di Cupertino aveva annunciato delle sessioni speciali di Today at Apple negli Apple Store e una nuova sfida tra le attività di Apple Watch.

All’interno del video Behind the Mac compaiono 18 donne: Malala Yousafzai, Ava Duvernay, Marie Kondo, Greta Gerwing, Gloria Steinem, Lady Gaga, Megan Rapinoe e Shannon Boxx, Diane von Furstenberg, Elizabeth Banks, Alicia Keys, Lilly Singh, Audrey Gelman, Black Mamba, Victoria Monet, Tarana Burke e Dj Switch.

Chi fosse interessato al programma delle sessioni dedicate alle donne di Today at Apple, possono trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale dedicato di Apple. Le lezioni sono già disponibili e, come sempre, completamente gratuite: è sufficiente accedere alla pagina relativa al programma, selezionare l’Apple Store desiderato e sfogliare i corsi disponibili, che troverete suddivisi per data e categoria.

