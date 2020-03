SXSW 2020, Netflix teme il Coronavirus e non parteciperà al Festival

Netflix è l’ultimo gigante dell’industria cinematografica e dello streaming tv ad uscire dal festival SXSW 2020, il festival del cinema e tecnologia di Austin. Dopo Apple e Amazon, Netflix ha annullato cinque proiezioni di film, tra cui il film “Uncorked” e quattro documentari, “A Secret Love”, “L.A. Originali”, “Mucho Mucho Amor” e “Have a Good Trip: Adventures in Psychedelics”. La decisione è arrivata dopo la notizia della diffusione del contagio per il Coronavirus anche in Texas, dove sono stati registrati e confermati 11 casi di pazienti affetti dal virus.

L’evento più importante che Netflix aveva in programma per il SXSW era un panel del 15 marzo con Kenya Harris e Rashida Jones, per la loro prossima serie #BlackExcellence.

Avevano in programma proiezioni importanti al festival anche Apple e Amazon Studios.

Apple ha annunciato la sua rinuncia al SXSW mercoledì, cancellando le presentazioni e il debutto di nuove serie televisive e docufilm prodotti da Apple, destinati al servizio di TV in streaming in abbonamento Apple TV+. Tra i contenti originali prodotti da Apple in programma a SXSW c’erano il debutto della docuserie Home, la serie TV Central Park, il documentario Beastie Boys Story di Spike Jonze e anche un dibattito sulla serie TV Little America.

Amazon ha confermato la sua decisione di ritirarsi dal festival: non avrebbe più proiettato “Upload” e “Tales of the Loop”. Non parteciperanno all’evento anche Facebook, Twitter, TikTok, Mashable e Intel.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali dell’annullamento del SXSW, che è previsto dal 13 al 22 marzo, ad Austin in Texas. Ma è probabile che presto arriveranno comunicazioni ufficiali, proprio come accaduto per timore dell’epidemia anche altre conferenze di intrattenimento e tecnologia come il Mobile World Congress, il Motor Show, la GDC e gli eventi Adobe e Google.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Netflix sono disponibili da questa pagina, invece per tutti gli articoli che parlano di Coronavirus e sugli impatti sul mondo della tecnologia e non solo si parte da questo collegamento