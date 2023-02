Il primo chip modem 5G di Apple arriva nel 2024

iPhone 15 del 2023 sarà l’ultimo modello con un chip modem Qualcomm 5G: a prevederlo, ancora una volta, è indirettamente Cristiano Amon, CEO della multinazionale di San Jose. Apple ha lavorato a lungo sulla creazione del proprio chipset di modem 5G, proprio per sostituire quelli che acquista da Qualcomm.

Sebbene non ci siano state molte voci su quando accadrà la sostituzione, in precedenza è stato confermato che Qualcomm continuerà ad alimentare con i propri modem almeno il prossimo iPhone 15 in arrivo a settembre quest’anno. Adesso, il CEO e presidente di Qualcomm, ha riferito pubblicamente che il prossimo iPhone 2023 sarà l’ultimo con un modem 5G non proprietario Apple.

Più precisamente intervistato sul palco al MWC23 in corso, Amon ha dichiarato a Joanna Stern del Wall Street Journal che la transizione ai modem Apple avverrà presto:

Ci aspettiamo che Apple faccia il proprio modem nel 2024, ma se hanno bisogno del nostro sanno dove trovarci

A un certo punto, Qualcomm ha detto ai suoi investitori che avrebbe prodotto modem solo per il 20% del rilascio di iPhone di Apple nel 2023. Questa previsione, in seguito, è cambiata in “la maggioranza” della gamma di iPhone 2023. Il cambiamento sembra essere dovuto al fatto che Apple non è riuscita a produrre un modem 5G proprietario in tempo.

L’intenzione di Apple di costruire il proprio chipset 5G risale al 2019, quando ha acquisito l’attività di modem per smartphone di Intel, compresa la forza lavoro di 2.200 ingegneri. In definitiva, costruire il proprio modem significa non dover pagare una società terza, ma ci sono anche altri vantaggi.

Ad esempio, Apple potrebbe produrre diversi chip modem 5G ottimizzati e perfettamente integrati con il resto dell’hardware di iPhone e iPad, così come versioni ad hoc su misura per Apple Watch e magari in futuro anche Mac.

Si pensa che uno dei motivi per il presunto posticipo di iPhone SE 4 sia proprio il fatto che Apple intendeva utilizzare il proprio chip modem 5G all’interno di questo terminale, ma i risultati non erano dei migliori, non se paragonati alla versione con modem di Qualcomm.

Questa anticipazione potrebbe anche indicare che nel 2024 il primo dispositivo Apple dotato di chip modem 5G proprietario, progettato in casa e costruito come sempre da TSMC, potrebbe non essere iPhone 16, ma appunto un nuovo iPhone SE.

