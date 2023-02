MWC23 Qualcomm rende l’auto super connessa con 5G e satellite

Qualcomm ha grandi ambizioni nel settore delle auto connesse e mira a offrire servizi per decine di milioni di vetture vendute annualmente, grazie a Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 System svelato al Mobile World Congress MWC 2023 di Barcellona.

Rispetto alla precedente generazione, il nuovo sistema vanta “il 50% in più” in termini di potenza di elaborazione, e “del 40%” in termini di efficienza energetica, elementi che, secondo Qualcomm, permettono di offrire connessioni in auto più veloci e affidabili in tutto il mondo.

Il sistema 5G di seconda generazione di Qualcomm, arriva in concomitanza al Digital Chassis della stessa azienda, un concept mostrato al CES di Las Vegas che consente alle aziende del settore automotive di sfruttare tecnologie proiettate verso la mobilità del futuro, con sensori che riconoscono i passeggeri (e relative impostazioni dedicate per posizioni sedili, temperature, app e funzioni varie), display dedicati al guidatore per i servizi ma anche all’infotainment a bordo con video in streaming e videogiochi.

Il sistema 5G Gen 2 5G di Qualcomm è un modem avanzato con supporto reti 200Mhz e la possibilità di supportare connessioni a bassa latenza per “esperienze di guida sicure, intelligenti e immersive”. Il nuovo chip-modem è più potente, vanta CPU quad-core e migliorie sul versante sicurezza e connessioni remote, abilitando il supporto alla comunicazione satellitare (comunicazioni a due vie con servizi di emergenza).

La nuova soluzione offre connettività in diversi ambiti: 5G, Wi-Fi, cloud, piattaforme C-V2X (vehicle-to-everything) e anche la connessione satellitare, vantando costi inferiori e un numero minore di componenti necessari.

I produttori possono utilizzare lo Snapdragon Telematics Application Framework (TelAF) per realizzare esperienze dedicate e lo Snapdragon Car-to-Cloud, per gestione e distribuzione di servizi. Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 è al momento in fase di campionamento e test con alcuni partner: sarà disponibile per tutti entro la fine del 2023.

L’ultimo chip Qualcomm mostra prestazioni AI elevate con la generazione di immagini su dispositivo. Tra le ultime novità introdotte dalla società segnaliamo Snadragon X75, il primo chip modem con supporto 5G Advanced. Da tempo si prevede che Qualcomm introdurrà un chip ARM più potente per competere contro Apple nei computer non X86.

Ricordiamo che sia Qualcomm che MediaTek hanno annunciato i loro chip e piattaforma che permetteranno di realizzare un numero crescente di terminali Android con connettività satellitare.