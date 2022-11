Qualcomm prevede il chip modem Apple in iPhone 16 nel 2025

Qualcomm ha fornito una prospettiva cupa per il prossimo trimestre, avvertendo di un crollo delle vendite ai clienti di smartphone a causa di un contesto economico incerto e di una domanda ridotta, anche se ha registrato un considerevole aumento delle entrate nel suo quarto trimestre fiscale 2022. Per il 2025 la società pronostica entrate minime da Apple.

Qualcomm ha previsto che i volumi dei telefoni 3G, 4G e 5G sarebbero leggermente calati. Accanto al contesto macroeconomico e al “rapido deterioramento della domanda”, la società di chip ha spiegato che l’allentamento dei vincoli di approvvigionamento in tutta l’industria dei semiconduttori “ha portato a un elevato inventario dei canali”.

In effetti, Qualcomm ha detto che i suoi clienti stavano adesso dando fondo al proprio inventario e che occorreranno dalle 8 alle 10 settimane per stabilizzare la situazione. Di conseguenza, Qualcomm prevede che il prossimo trimestre potrebbe essere quello in cui culmineranno le scorte esistenti.

In una chiamata agli utili, il CFO Akash Palkhiwala ha aggiunto che Qualcomm si aspetta di avere la stragrande maggioranza dei modem 5G per la linea iPhone del 2023, un aumento rispetto alla sua precedente ipotesi del 20 per cento.

C’è da dire che lo stesso CFO ha dichiarato che per il 2025 la società si aspetta ordinativi Apple ridotti al minimo per l’anno fiscale 2025. Leggendo tra le righe, Qualcomm si aspetta che Apple utilizzi i propri modem 5G all’interno dei futuri iPhone.

Ad ogni modo, tornando al presente, nel quarto trimestre fiscale, la società ha registrato un aumento delle entrate del 22% su base annua a 11,3 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è salito del 3 per cento a 2,9 miliardi di dollari.

Il presidente e CEO di Qualcomm Cristiano Amon ha dichiarato che l’aumento degli utili riflette la crescita delle sue attività di chipset, IoT e automotive.

Ha evidenziato un accordo pluriennale con Samsung per espandere l’uso di Snapdragon nei prodotti Galaxy, con la società statunitense potenziata anche dai maggiori affari chiusi con Apple.

