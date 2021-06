Apple lancia i cinturini Sport Collezione internazionale

Per celebrare lo spirito competitivo di tutti gli atleti e i fan, Apple lancia i cinturini Collezione internazionale per Apple Watch, con 22 cinturini Sport Loop in edizione limitata con design colorati che rappresentano altrettante nazioni del mondo, Italia inclusa.

Ogni cinturino presenta anche un quadrante dell’orologio Stripes scaricabile abbinato che mostra le combinazioni di colori che i clienti di tutto il mondo possono utilizzare per personalizzare il proprio Apple Watch e mostrare il proprio supporto nazionale.

I cinturini Sport Loop della Collezione internazionale morbidi, traspiranti e leggeri sono disponibili in rappresentanza dei seguenti paesi: Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Giamaica, Giappone, Messico, Paesi Bassi , Nuova Zelanda, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Spagna, Svezia e Stati Uniti.

Per il lancio di prodotto Apple mette Apple Watch e i nuovi cinturini Sport Loop Collezione Internazionale al polso di Amy Van Dyken, sei volte medaglia d’oro olimpionica nel nuoto, attivista per la comunità dei disabili dopo un incidente alla spina dorsale subito a distanza di 14 anni dai suoi successi sportivi. La campionessa e attivista è visibile nelle foto che riportiamo in questo articolo: tutte le immagini sono di Apple.

I cinturini Apple Watch Sport Loop della Collezione internazionale sono disponibili nelle misure da 40 mm e 44 mm al prezzo di 49 euro ciascuno da questa pagina di Apple Store online. La confezione del cinturino include la funzionalità App Clip per scaricare facilmente il quadrante di Apple Watch Stripes del paese corrispondente: per questa funzione occorre avere Apple Watch Serie 4, Apple Watch SE o modelli più recenti. Inoltre gli utenti possono scaricare uno qualsiasi dei 22 quadranti dell’orologio da apple.com e utilizzare Face Sharing per condividerlo con altri utenti di Apple Watch.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple Watch sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito web.