Panasonic Toughbook G2, il tablet blindato migliora in tutto

Panasonic presenta Toughbook G2, successore del tablet G1 fully rugged (quindi resistente a tutto: umidità, temperature estreme, cadute, vibrazioni, acqua, polvere) più venduto: il nuovo modello è un dispositivo non solo resistente ma anche molto versatile, ideale per la forza lavoro mobile. È progettato pensando alle esigenze del futuro in fatto di comunicazione, di utilizzo e di sicurezza pur continuando a fornire accesso a sistemi legacy.

Le novità apportate al dispositivo includono eSIM, funzionalità di comunicazione wireless compatibile con le future tecnologie per i lavoratori sul campo, prestazioni migliorate, doppia RAM e doppio spazio di archiviazione, perfetti per i lavoratori che hanno bisogno di accesso ad applicazioni di progettazione e schemi CAD.

Per una migliore visibilità, Panasonic Toughbook G2 offre luminosità migliorata e maggiore sicurezza: è infatti un Microsoft Secured-Core PC. Assicura inoltre una maggiore flessibilità e facilità d’uso, grazie alla possibilità di prevedere uno slot d’espansione aggiuntivo e intercambiabile per l’inserimento di lettori smart card – sia contactless che non – e tre pulsanti personalizzabili con clic rapidi sulla cornice anteriore del display.

È disponibile in due versioni: una Standard e un modello Quick Release SDD, per settori che necessitano di proteggere dati sensibili come servizi di emergenza, forze di polizia e difesa. Può anche essere dotato di tastiera removibile retroilluminata opzionale, che include una ulteriore porta USB Type-A e Type-C. Grazie a queste caratteristiche, Panasonic Toughbook G2 supera in tutto i suoi predecessori: Toughbook G1 e Toughbook 20.

Il nuovo tablet è dotato di un ampio ecosistema di accessori dedicati, tra cui dock per veicoli utilizzabili con o senza tastiera, cinturini, tracolle e custodie con opzioni sanificabili. Per i clienti che attualmente utilizzano i modelli Toughbook G1 e 20, il nuovo G2 sarà compatibile con la maggior parte degli accessori precedenti relativi ai questi due dispositivi, compresi le dock per veicoli, permettendo così una transizione senza perdite di continuità verso il nuovo dispositivo.

Resistenza, specifiche tecniche e tecnologie a bordo rendono il nuovo tablet ideale per una vasta gamma di lavori sul campo in molteplici settori. Nella logistica per la gestione del magazzino oppure come terminale veicolare sui carrelli elevatori, grazie alla disponibilità di opzioni di docking e montaggio su misura. Nel settore della riparazione e manutenzione sul campo si rivelano invece utili la connettività 4G, le opzioni integrabili come la porta seriale o seconda LAN, lettore di codici a barre o fotocamera termica, fino alla durata della batteria estendibile fino a 18,5 ore.

In edilizia può essere utilizzato per la gestione delle operazioni in cantiere, la pianificazione e i controlli, grazie al processore Intel Core Quad Core di decima generazione, con tecnologia Intel vPro e 16GB di RAM (32GB opzionali). Se inserito nell’apposita docking station opzionale, può facilmente sostituire un computer negli uffici di un cantiere, con possibilità di output anche in 4K su due schermi esterni.

Nel settore dei trasporti Panasonic Toughbook G2 si rivela ideale per il personale di soccorso stradale, per la manutenzione dei treni e dei binari, oppure come Electronic Rail Bag per i macchinisti ferroviari, nonché per il personale di supporto a terra negli aeroporti. Il touchscreen del tablet dispone di una luminosità di 1000cd/m² regolabile, per una più facile visualizzazione sia in condizioni di estrema luce sia al buio, nelle gallerie o in edifici sotterranei. È inoltre fully rugged, progettato per resistere agli standard MIL-STD-810H* con un grado di protezione IP65.

«I lavoratori sul campo hanno amato i Toughbook G1 e 20, ma il G2 conquisterà i loro cuori» dichiara Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager di Panasonic Mobile Solutions Business. «È davvero il dispositivo rugged di nuova generazione per eccellenza creato per i lavoratori sul campo. Offre tutti i vantaggi della più recente e futura tecnologia, mantenendo allo stesso tempo l’importante accesso a sistemi legacy, il tutto in un dispositivo più flessibile, sicuro e ancora più facile da utlizzare».

Panasonic Toughbook G2 è già disponibile con garanzia standard di 3 anni, con un prezzo consigliato per la configurazione base a partire da 2.450 euro + IVA. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Panasonic sono disponibili da questa pagina.