Apple collaborerà con (RED) contro il Covid per tutto il 2021

L’anno scorso, Apple ha annunciato che avrebbe destinato il 100% dei fondi derivanti dalla vendita dei dispositivi e accessori (PRODUCT)RED al programma COVID-19 Response del Global Fund: ora la multinazionale di Cupertino annuncia di aver esteso il programma fino a tutto il 2021.

Apple ha iniziato la sua collaborazione con (RED) nel 2006 e da 14 anni a questa parte, la partnership ha raccolto donazioni per quasi 250 milioni di dollari a sostegno della lotta contro HIV/AIDS. Con la campagna in corso, Apple contribuisce a far arrivare aiuti fondamentali ai sistemi sanitari più colpiti dalla pandemia, senza intaccare le risorse vitali destinate ai programmi di lotta contro HIV/AIDS nell’Africa subsahariana.

Apple offre una ampia gamma di prodotti (PRODUCT)RED, inclusi dispositivi e accessori come iPhone 12 (PRODUCT)RED, iPhone 12 mini e Apple Watch Series 6 (PRODUCT)RED. Ancora, il programma si estende a un certo numero di custodie, come le custodie MagSafe in pelle e silicone dell’azienda. Grazie all’estensione dell’accordo tra Apple e (RED) contro il Covid fino al 30 dicembre, tutti i proventi idonei di questi acquisti saranno destinati a combattere il COVID-19.

Continuando dal suo annuncio dello scorso anno, fino al 30 dicembre, Apple con (RED) contro il Covid donerà un dollaro per ogni acquisto effettuato con Apple Pay su apple.com, nell negozio Apple Store online o in un Apple Store, sempre a sostengo dell’associazione contro il COVID-19. Ulteriori informazioni sul lavoro di Apple con (RED) sono disponibili sul sito Web di Apple insieme ai prodotti (PRODUCT)RED disponibili. Per tutti gli articoli di macitynet in merito ai prodotti RED il link da seguire è questo.

