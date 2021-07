Il cane robot Spot si esibisce in un balletto per Hyundai

Hyundai ha ufficialmente completato l’acquisizione di Boston Dynamics, l’azienda precedentemente acquisita da Google nel 2013 che ha creato il cane robot Spot conosciuto, tra le tante, per aver servito la polizia di New York ed aver permesso agli operatori sanitari del Brigham and Women’s Hospital di assistere in remoto le persone con COVID-19. Per festeggiare l’evento la società ha collaborato con la boy band sudcoreana “Bangtan Boys”, meglio conosciuta con la sigla BTS, nella realizzazione di un nuovo video in cui sette robot ballano a ritmo della loro canzone “IONIQ: I’m On It” del 2020.

Stupisce (e un po’ inquieta, diciamocelo) la fluidità con cui si muovono i robot, a dimostrazione di come un decennio di ricerca e sviluppo abbia permesso all’azienda di fare passi da gigante rispetto a uno dei primi modelli, di cui ne ricordiamo ancora i goffi movimenti. Dietro – scrivono in un post sul blog ufficiale – c’è un lungo processo di programmazione che ha permesso agli automi di eseguire movimenti così precisi, visto che di norma si muovono semplicemente con l’ausilio di sensori integrati e algoritmi di intelligenza artificiale che permettono al cane robot di aggirare e superare gli ostacoli.

Alla realizzazione del video ha collaborato anche Monica Thomas, la coreografa professionista che ha guidato il robotista Eric Whitman per pianificare le mosse di danza di Spot. «Una prestazione atletica come la danza permette di sottolineare il design meccanico del robot e il software che c’è dietro» dichiara Marc Raibert, fondatore e presidente di Boston Dynamics, giustificando il perché è stato realizzato questo video: ciò infatti costringerebbe gli ingegneri a creare nuovi strumenti per programmare i robot, come il software “Choreographer” utilizzato proprio per coordinare i movimenti dei robot.

Il secondo motivo, che Raibert in realtà non dice, è che questi video sono incredibilmente popolari online: l’ultimo video di ballo della compagnia ha registrato oltre 32 milioni di visualizzazioni su YouTube e in questo caso, grazie alla collaborazione dei BTS, è quasi garantito che il nuovo filmato possa fare anche meglio.

Anche perché è più facile accettare psicologicamente un robot che balla anziché vederlo impiegato nelle esercitazioni militari, come ad esempio nelle ricognizioni simulate dall’esercito francese: e poi, visto che Boston Dynamics sta cercando di convincere le aziende a comprare questi robot (che costano oltre 60.000 euro l’uno), è facile capire perché voglia spargere la voce.

Ricordiamo invece che Heineken ha svelato il migliore robot per l'estate: segue l'utente portando sempre birra fresca.