Apple amplia il sostegno a (RED) per combattere HIV/AIDS e Covid-19

Nella Giornata Mondiale contro l’AIDS, Apple annuncia l’espansione della sua collaborazione con (RED) per combattere HIV/AIDS nei paesi più poveri dell’Africa e allo stesso tempo con fondi e aiuti materiali per proteggere queste comunità contro la pandemia da Covid-19.

Come avviene da anni nella giornata mondiale dell’AIDS la vetrina di Apple Store online e anche il logo della Mela morsicata negli Apple Store in tutto il mondo si tinge di rosso per celebrare il sostegno della multinazionale di Cupertino contro questa e altre malattie.

«Nel 2006, Apple si è unita alla missione di (RED) per porre fine all’epidemia di HIV / AIDS nell’Africa subsahariana. Negli ultimi 14 anni, la partnership di Apple con (RED) ha portato a quasi 250 milioni di dollari in donazioni per i programmi HIV / AIDS del Fondo globale che offrono servizi di prevenzione, test e consulenza. Dal 2006, i sussidi sostenuti da Apple hanno fornito a oltre 10,8 milioni di persone servizi di assistenza e supporto, hanno contribuito alla distribuzione di oltre 167 milioni di test HIV e hanno fornito a 13,8 milioni di persone l’accesso continuo a cure antiretrovirali salvavita (ARV).

«Quest’anno, le comunità di tutto il mondo sono alle prese con l’HIV / AIDS poiché lavorano anche per rispondere e proteggersi dal COVID-19, in particolare per le popolazioni vulnerabili. COVID-19 ha creato difficoltà nell’accesso a cure, diagnostica e forniture, spesso interrompendo programmi cruciali per l’HIV / AIDS. Per alleviare queste sfide e garantire la continuità nei servizi salvavita contro l’HIV / AIDS, i contributi di Apple sono stati reindirizzati alla risposta COVID-19 del Fondo globale all’inizio della pandemia all’inizio di quest’anno. Grazie in parte al supporto dei clienti Apple e Apple, la risposta COVID-19 del Fondo globale è stata in grado di alleviare l’impatto di COVID-19 sulle comunità più colpite dall’HIV / AIDS e fornire supporto critico nei sistemi sanitari minacciati dal COVID- 19 focolaio».

Come avviene da anni parte del ricavato delle vendite dei prodotti Apple in edizione speciale (RED) viene completamente destinato alla lotta contro HIV/AIDS e, quest’anno, anche contro il COVID-19. L’offerta include iPhone 12 (PRODUCT)RED, iPhone 12 mini (PRODUCT)RED, Apple Watch 6 oltre a diverse cover e accessori tutti in edizione speciale (PRODUCT)RED tutti disponibili a partire da questa pagina di Apple Store online.

Tutte le immagini e le fotografie di questo articolo sono di Apple.