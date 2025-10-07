Apple colpisce Windows dove fa male, lo schermo blu della morte

Più che uno spot pubblicitario sembra una breve e divertente puntata di una sitcom ambientata tra colleghi d’ufficio alle prese con il debutto in una fiera commerciale: l’ultimo spot della serie Apple at Work prende di mira la rivalità tra Mac e Windows in azienda, punzecchiando Microsoft sull’errore fatale che provoca il blocco completo della macchina e la comparsa del famigerato schermo blu della morte, siglato BSOD.

I protagonisti sono gli Underdogs, gli sfavoriti agitati e ansiosi di fare bene per riuscire ad acchiappare il cliente per siglare un ambito contratto, ma ancora prima dell’apertura della fiera scoprono che a pochi metri di distanza c’è lo stand di una società concorrente.

La situazione precipita quando l’intera manifestazione e lo stand dei concorrenti si bloccano all’improvviso: ogni computer e grande display pubblicitario non mostra più i prodotti da vendere ma solo la schermata blu della morte.

A salvare la squadra di sfavoriti è la dotazione interamente basata su computer e dispositivi Apple che continuano a funzionare senza problemi. Nello spot tutto è reso in modo divertente, ma sembra trattarsi di un riferimento al bug di Windows e CrowdStrike che nell’estate del 2024 ha paralizzato milioni di computer nel mondo, provocando non pochi problemi, dai singoli utenti fino a intere compagnie aeree e multinazionali.

Imperdibile la responsabile IT degli Underdogs che, senza mai lasciare trapelare emozione alcuna, spiega perché il sistema operativo dei Mac è blindato e non soggetto a questo tipo di attacchi e problemi.

Il divertente spot Apple dedicato allo schermo blu della morte è una piccola chicca per nerd che piacerà sia agli utenti Mac che agli appassionati Windows con senso dello humor, inclusi sistemisti e amministratori IT. Nel momento in cui scriviamo, a poche ore dalla pubblicazione su YouTube conta oltre 40.000 visualizzazioni e migliaia di like.

