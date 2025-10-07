Esselunga avvera i sogni degli utenti e mette in super sconto la Tv Samsung: prezzo mai visto prima

Esselunga mette in sconto la Tv Samsung più ambita: un prezzo mai visto prima che ha lasciato tutti senza parole. La sorpresa degli utenti.

Tra le catene di supermercati più ambiti Esselunga vanta diversi punti vendita sul territorio italiano. Ha una sua credibilità nel mercato della grande distribuzione e nel corso degli anni è riuscita a consolidare la sua clientela, questo grazie anche alle tante offerte settimanali, che permettono ai consumatori di risparmiare notevolmente sul carrello della spesa. Le promo sono diversi e riguardano oltre che il settore alimentare e i freschi anche gli articoli per la casa e per la persona.

Negli ultimi tempi il marchio del supermercato ha realizzato anche una serie di promo sugli elettrodomestici e prodotti di tecnologia. Articoli di una certo spessore, garantiti dai diversi brand ad un prezzo decisamente basso. Tutti prodotti che possono essere acquistati anche online e che sono molto ambiti. Le offerte sono davvero allettanti e irrinunciabili, oltre che continue, per questo è sempre opportuno tenerle d’occhio. Tra gli articoli più ambiti, che sta andando a ruba c’è la Tv Samusug Crystal UHD 4K 50″ DU7170 TV 2024.

Un televisore decisamente all’avanguardia con una qualità d’immagine e resa cromatica di ultima generazione e un sistema di sicurezza dati moderno. Il suono è avvolgente e armonico e garantisce una visione soddisfacente e rilassante. E’ un prodotto ambito, promosso dai consumatori che vale la pena acquistare soprattutto quando è in promozione: il risparmio non è indifferente.

Tv Samusug Crystal UHD 4K 50: costo

Sul sito di Samsung la Tv Crystal UHD 4K 50″ DU7170 TV 2024 è in vendita a 349,00 €, un prezzo decisamente basso viste le potenzialità dell’apparecchio. I consumatori sono rimasti sorpresi dal costo, anche per questo che la tv è andata a ruba. Esselunga ha reso possibile l’acquisto della televisione e ha dato la possibilità a molti di approfittare della sua promo.

Oltre che alla televisione era in offerta anche alcuni modelli di smartphone e diversi elettrodomestici, fra cui l’ambita friggitrice ad aria: articolo tra i più venduti negli ultimi anni. I modelli in vendita sono diversi i prezzi partono da 59 euro, per un prodotti di marca e con diverse potenzialità.

Tuttavia i volantini di Esselunga sono in continua evoluzione e non mancano di accontentare i vari consumatori che si lasciano conquistare dalle varie promozioni in corso. La promo Prezzi Corti è ormai diventata un must dello store e mira a offrire elettrodomestici di marca ad uso quotidiano ad un prezzo low cost.