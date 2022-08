Apple mostrerà annunci nell’app Mappe dal prossimo anno

Apple comincerà a mostrare annunci nell’app Mappe a partire dal prossimo anno. Lo afferma Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” spiegando che la Casa di Cupertino è già al lavoro sul nuovo sistema di advertsing confermando quanto anticipato più genericamente qualche settimana fa.

Gli annunci nell’app Mappe non consisteranno nei tradizionali banner che si vedono nei siti web ma in risultati di ricerca sponsorizzati. Una catena di fast food, ad esempio, potrebbe pagare Apple per apparire nei primi posti dei risultati delle ricerche quando l’utente cerca parole come “panini” o “patatine”. Il sito Macrumors evidenzia che meccanismi simili, con annunci sponsorizzati, sono già sfruttati da app di supporto alla navigazione stradale quali Google Maps, Waze e Yelp.

Apple mostra già risultati sponsorizzati nell’App Store, permettendo agli sviluppatori di acquistare inserzioni a pagamento per pubblicizzare le loro app quando l’utente cerca determinate parole-chiave.

Apple starebbe lavorando anche a un meccanismo che dovrebbe consentire di mostrare pubblicità nella sezione “Oggi” dell’App Store con schede etichettate dall’indicazione “Annuncio” sotto il nome dell’app, e altri annunci evidenziati con una colorazione blu nella sezione in questione con l’indicazione “Potrebbero piacerti anche…”. Altri annunci potrebbero apparire anche nelle app News e Borsa.

Gurman in precedenza ha riferito di possibili annunci in arrivo in alcune app pre-installate come Mappe, Libri, Podcast, ecc.

Il sempre ben informato redattore di Bloomberg riferisce che Apple ha intenzione di espandere le attività legate all’advertising, che questa divisione da sola genera attualmente circa 4 miliardi di dollari di entrate annuali e che Todd Teresi – advertising chief di Apple – vuole aumentare questa cifra portandola a 10 miliardi di dollari l’anno col tempo.