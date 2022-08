La batteria Baseus stile MagSafe costa appena 42 euro

MagSafe è stata certamente una delle caratteristiche più apprezzate sin dal lancio con iPhone 12. Si tratta, in sostanza, di una chicca che consente di legare magneticamente accessori al retro dell’iPhone. Uno degli impieghi più comuni è quello relativo alla batteria. La batteria portatile magnetica Baseus costa appena 42 euro in offerta e si acquista da qui.

Esteticamente non differisce poi troppo da quella di Apple, con dimensioni davvero contenute. E’ alta circa 97,4 mm, con una larghezza di 63,8 mm e uno spessore di appena 14,7 mm. Ha una potenza di 6000 mAh, quindi utile per caricare almeno una volta un iPhone standard, considerando che la potenza reale si attesterà a circa il 75% di quella nominale.

La batteria pesa circa 140 grammi, disponibile in diverse colorazioni, tra cui bianco, rosa blu e nera, cos da adattarla al meglio al proprio iPhone, o ai propri gusti. Si ricarica tramite cavetto USB-C incluso in confezione.

Grazie alla presenza del magnete si attacca letteralmente ad iPhone, stile MagSafe, basta avvicinarla al back cover per iniziare la ricarica. Compatibile con iPhone 12 e 13, funge anche da normale power banco di ricarica, per poter essere utilizzata con altri smartphone, anche Android, tramite cavo, con potenza di ricarica fino a 20W.

All’interno della batteria anche dei sensori per la temperatura, così da non rischiare durante la ricarica; questi sensori rilevano una temperatura troppo alta, e in situazioni di stress eccessivo limitano l’erogazione di energia per evitare sovraccarichi.

La batteria Baseus stile MagSafe costa circa 42 euro e si acquista direttamente da questo indirizzo nelle diverse colorazioni proposte.