Apple compra due società per avatar digitali e Intelligenza Artificiale

Apple ha acquisito due aziende che dovrebbero permettere di migliorare la funzione Personas di Vision Pro (una rappresentazione dinamica e naturale del volto e dei movimenti delle mani dell’utente che può essere utilizzata mentre si indossa il visore con una chiamata FaceTime o in un’altra app che utilizza la fotocamera virtuale della Persona digitale) e una seconda azienda specializzata nel monitoraggio dei modelli AI linguistici di grandi dimensioni LLM.

La prima acquisizione riguarda TrueMeeting, azienda specializzata nella creazione di avatar realistici sfruttando scansioni con lo smartphone. Apple, stando a quanto riferisce il francese Macg, avrebbe acquisito questa azienda per migliorare la funzione Personas con Vision Pro.

L’acquisizione è stata individuata solo ora ma risale a fine 2024 e ha comportato il trasferimento di tecnologie, proprietà intellettuali e staff. La tecnologia TrueMeeting permette di creare “gemelli digitali” iperrealistici sfruttando l’iPhone e può essere integrata in varie applicazioni, inclusi software per video conferenze.

La scansione del volto dell’utente in 3D avviene con lo smartphone, permettendo di creare un avatar tridimensionale che è possibile sfruttare in vari contesti regolando l’illuminazione, la temperatura e la luminosità, della Persona digitale.

La seconda acquisizione riguarda WhyLabs, piattaforma per l’osservabilità dell’AI (la misura con la quale è possibile comprendere lo stato interno o la condizione di un sistema complesso basato solo sulla conoscenza dei suoi output esterni), la sicurezza LLM (Large Language Model) e il monitoraggio dei modelli.

Questi strumenti servono per l’aggregazione, la correlazione e l’analisi di flussi costanti di dati sulle prestazioni da un’applicazione distribuita e dall’hardware e la rete su cui viene eseguita, processi che aiutano a monitorare, risolvere i problemi ed eseguire in modo efficace il debug di applicazioni e reti. “La focalizzazione nel rispetto dei dati privati degli utenti si adatta perfettamente all’idea Apple dello sviluppo di un suo of large language model (LLM)”, spiega Macg.

Gli LLM sono modelli linguistici partendo dai quali è possibile ottenere la comprensione e la generazione di linguaggio di ambito generale, capacità ottenute adoperando enormi quantità di dati per apprendere miliardi di parametri nell’addestramento e consumando grandi risorse di calcolo nell’operatività.

