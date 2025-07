Prime Day, GoPro HERO13 Black con due batterie e telecomando a solo 349,99 €

Oggi su Amazon è scontato il GoPro Pacchetto Action HERO13 Black, pensato per chi cerca una videocamera versatile per sport e avventure all’aperto. Il prezzo, con accessori inclusi per la registrazione in movimento e riprese personalizzate, cala da 499,99€ a 349,99€.

Riprese in 5,3K e funzioni avanzate

La GoPro HERO13 Black consente di registrare video fino a 5,3K, con una risoluzione superiore del 91% rispetto al 4K, garantendo dettagli estremamente nitidi. Le clip video permettono anche l’estrazione di foto da 24,7 MP direttamente dalle registrazioni. Tra le funzioni avanzate spicca la modalità Slo-Mo, che consente di rallentare l’azione fino a 13 volte, perfetta per sport, trick e scene dinamiche ad alta definizione.

Obiettivi HB con riconoscimento automatico

Questo pacchetto include diversi Mod per obiettivi: ultra-grandangolare per riprese in soggettiva, macro per primi piani dettagliati, ND per gestire la luce e sfocature di movimento, e anche un obiettivo anamorfico per riprese dal look cinematografico. La HERO13 rileva automaticamente quale obiettivo o filtro è montato, ottimizzando le impostazioni video di conseguenza, senza interventi manuali.

Struttura resistente e accessori inclusi

La videocamera è impermeabile fino a 10 metri senza custodia, con un corpo robusto adatto a condizioni estreme: acqua, neve, sabbia e fango. Il copriobiettivo idrorepellente riduce flare e riflessi. In dotazione trovate 2 batterie Enduro, supporto adesivo curvo, fibbia di montaggio, cavo USB-C e un telecomando con otturatore impermeabile, per controllare la ripresa a distanza anche in movimento.

